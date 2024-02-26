健保砍藥價55.3億 黃金舜曝：年底恐再有一波缺藥潮

衛福部健保署健保署日前公布最新藥價調整，砍藥價55.3億元，藥師公會全聯會理事長黃金舜說，被砍價的藥品有9成以上為「老藥」，已有廠商表示，手上13款藥品有9款計畫不生產，預估最快年底恐有一波缺藥潮，目前國內600萬名慢性病患者恐受影響，建議這類議價弱勢藥可由健保署統一採購。

健保署上周公布，本次調降幅度最大的前三名，依序為大腸直腸癌治療藥品、乳癌藥品和治療胃跟十二指腸潰瘍的胃藥，黃金舜說，被砍藥價的新藥占7％，超過專利15年的老藥占93%，假設一款藥品有5家廠商生產，健保核價10元，廠商和醫院會議價，價格從10塊變成6塊，利潤已經被醫院端拿走，健保署依照廠商給醫院發票，認為有4塊錢空間，隔年會依循這個遊戲規則砍藥價。

黃金舜說，健保署如核定2塊錢地板價，但廠商反跟醫院議價，可能最後只拿到8毛錢，也就是在健保藥價砍一次、醫院議價再砍一次，這就是為什麼氧化鎂藥證有5張，卻只有1家廠商願意生產，「健保署說沒有利潤可以申覆，但你看過台灣的廠商在申覆嗎？沒有，只有原廠會申覆」，因為原廠資源雄厚且單價高。

「我要把我的所有成本跟你講、給我的利潤相當有限」，黃金舜表示，台灣超過專利學名藥種相當多，講第一項，就會知道第二項的成本，所以國內廠商根本不想申，所以已經有廠商反應，部分藥物準備停產，有廠商手上13款藥已經9項要停產，因為砍藥價不會立即反應，可能最快半年後就會出現缺藥問題。

台灣現在的慢性病人口600萬，黃金舜表示，再過5年台灣65歲人口預估會再增加400萬，一但老化人口增加，就會增加用藥量，健保署應該要未雨綢繆，臨床端現在沒有反應缺藥，過半年大家都喊缺藥，政府遠光應該要看得長遠，不能等有問題才想要鋪貨。

黃金舜說，藥局是整個供貨系統最末端，等到缺藥根本措手不及，建議這類弱勢藥可由健保署統一採購，不要讓廠商直接面對醫院，最起碼可以保障喘息空間、繼續生產，這些用藥情形健保署都有統計，畢竟老年人口變多，就醫用藥就會變多、健保署應該要未雨綢繆，認為半年後就會衝擊，臨床端沒有跟政府反應缺藥，過半年大家都在喊缺藥。

黃金舜也說，外界認為他是因為自己沒有被列入民進黨不分區名單，才會開始說這些話，但其實這是兩回事。可能因為不分區提名過程，造成比較多聯想，但講缺藥議題，「憑良心講自己也有一點顧忌」，有時候講真話，卻變得好像故意扭曲事情。