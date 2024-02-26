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不一定是感冒！醫曝「咳不停5大原因」 1慢性病要注意

聯合新聞網／ 綜合報導
耳鼻喉科醫師胡皓淳分享「咳不停的5大原因」。示意圖／ingimage
耳鼻喉科醫師胡皓淳分享「咳不停的5大原因」。示意圖／ingimage

近日氣溫變化劇烈，讓感冒患者也跟著增加。對此，輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳分享「咳不停的5大原因」，提醒民眾多注意身體健康，若發現自己長期咳嗽不止，就要記得看醫生。

胡皓淳表示，春節以來身邊很多同事和朋友相繼感冒，上班時總聽到旁邊傳來咳嗽聲，難免會讓人覺得提心吊膽。他說明，其實咳嗽是一種常見的生理反應，通常是身體清除呼吸道異物或抵禦感染的方式，「偶爾咳嗽一、兩下可能不用太過擔心，但如果總是咳嗽，而且咳個不停，就要記得來看醫生了！」並分享咳不停的5大原因。

胡皓淳指出的第1個原因是感冒或流感，其為最常見的咳嗽原因之一，在春天是相當常見的疾病，而這些疾病引起的咳嗽常伴隨著其他症狀，如發燒、鼻塞和喉嚨痛，咳嗽可能是身體清除病毒或細菌的一種自然反應。

第2個原因為氣喘，胡皓淳透露，氣喘主要症狀之一就是長期咳嗽，因為氣喘患者的呼吸道容易受到刺激，導致咳嗽發作，尤其在夜間或接觸過敏原後，會更加明顯。

胡皓淳接著表示，咳不停的第3個原因是慢性支氣管炎，因為該疾病是一種慢性呼吸道疾病，常與抽菸相關，其症狀之一就是長期咳嗽。他解釋，吸菸引起的呼吸道發炎，使得支氣管更容易受到刺激，導致慢性咳嗽。

胡皓淳說明第4個原因為胃食道逆流，由於胃食道逆流是一種胃酸倒流至食道的疾病，該症狀之一就是胃酸刺激食道，導致咳嗽。

最後，胡皓淳指出慢性阻塞性肺病（COPD）也會導致患者咳不停，該肺病是一種包括慢性支氣管炎和肺氣腫的肺部疾病，其症狀之一也是長期咳嗽，「此病患者的呼吸道更容易發炎，造成慢性的咳嗽和呼吸困難」。

咳嗽 感冒 氣喘 胃食道逆流

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