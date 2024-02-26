世界母語日 復振族語20人獲表揚

原住民族委員會昨在台東大學舉辦二○二四世界母語日─原住民族語言發展會議，主委夷將Icyang頒發終身貢獻獎給泰雅族陳松明、特別獎給李壬癸，共表揚廿名推動族語有功人員。

夷將說，族語發展會議邁入第五年，感謝所有得獎人的努力，讓更多人關注族語發展，得以在台灣土地扎根且永續茁壯及發展。

全台四百名推動原住民族語言復振工作者、部落傳統領袖及花蓮、高雄、屏東、台東等縣市原民鄉鎮長與會，夷將用各族族語逐一問候與會族人，並以阿美族語致詞，會場準備口譯機即時翻譯。

夷將感謝蔡英文總統催生原住民族語言發展法，讓族語成為國家語言，並給予大量經費支持；為響應聯合國世界母語日，二○二○年起每年舉辦族語發展會議，陸續以族語分工、族語發展、傳統領袖、族語教會、部落推動族語為主題，系統性復振族語。

全世界約六千多種語言，有百分之四十三為瀕危語言，平均每兩周就有一種語言消失。夷將感謝獲獎者在各領域的努力及付出，讓中央與地方、民間組織、部落與族人，同心傳承族語的永續發展。

桃園七十六歲陳松明投入泰雅族語教學廿五年，他說，年歲漸長更覺得文化傳承的重要，很喜歡教導部落小孩說族語，有趣且溫馨；中研院前院士李壬癸在南島語言學貢獻卓著，將台灣原住民族語言研究推上國際學術界，重申南島民族語言是珍貴的文化資產，疾呼搶救語言的重要性。