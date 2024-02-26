AI小幫手加持 減輕護理師工作量

ＡＩ大數據跨足醫療，除了協助醫師判讀病理圖像，也能大幅減輕護理師工作量，例如，透過ChatGPT軟體語音辨識系統完成護理紀錄，而病患施打點滴時，也可藉由人工智慧精準估算劑量及時間。新光醫院導入科技後，每月減少二○○多小時加班時數。

新光醫院資訊部主任林璟淑表示，該院藉由資訊轉置，建置「智能化數位護理資訊系統」，朝向自動化，取代護理師原本手動上傳作業，例如，患者入院評估及相關檢測，可以導入紀錄系統。

再者，傳統測量血糖時，護理師需逐一記錄，異常時則需聯繫醫師處理，資訊科技介入後，相關檢測數據，透過Wi-Fi自動上傳到對應的紀錄位置，出現異常時，自動發送簡訊給相關醫師，減少護理負荷。

針對洗腎患者，新光醫院推出「愛腎小幫手」，患者返家後在自我照顧上碰到問題，可與對話機器人「愛腎小幫手」App對話，機器人依病人狀況給予即時的回饋與建議，並將紀錄上傳至照護團隊。

該App評估病友問題，如有必要，會提醒腎友回診，在上路之後，約減少護理師平均每天三成電話服務時間，而病人滿意度達百分之八十六點七。

林璟淑指出，新光醫院使用ChatGPT導入手術前評估，及早分析手術前相關風險，後續導入護理紀錄，作為護理照顧的參考，只要語音輸入，就能夠完成護理紀錄。不過，有時候受到環境音訊干擾，目前還在優化中。

ＡＩ科技可減少護理師工作量，衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，雖然目前尚無固定模式，但樂見科技的研發效應，將持續觀察整體效益的變化。