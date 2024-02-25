三班護病比將上路 有地區醫院捧百萬盼止護理師離職潮

三班護病比將於3月1日上路，輪值夜班者，每月可額外領到新台幣6400元到2萬1000元獎金，在各層級醫院夜班獎勵金額不一致的情況下，已有護理師醞釀離職，台灣社區醫院協會理事長朱益宏說，29日將與衛福部長薛瑞元會面，希望在三班護病比上路前爭取津貼能夠齊頭平等，只是在爭取到平等津貼之前，不少社區醫院已經準備好「百萬加薪金額」，透過調整護理師薪資，避免離職潮擴大。

現行具護理師資格者逾30萬人，實際執業的卻只有19萬人左右，隨著台灣邁入高齡化社會，整體照護需求提升，預估2030年還要再增加5.5萬名護理人力，才能夠滿足需求，衛福部日前提出，依不同醫院層級給予不同的夜班獎勵，其中地區醫院大夜班獎勵為600元、小夜班400元，與醫學中心大夜班獎勵為1000元、小夜班600元，相差甚多。

朱益宏說，衛福部政策施行後，社區醫院相比醫學中心護理師，一個月輪值夜班薪資相差近9000元、一年就會相差11至12萬元，估一成護理師流失，地區醫院恐面臨關床甚至關門窘境，雖目前尚未統計後續效應，但的確有會員醫院反應，年後已經收到4至5張的離職單，且幾乎都是這波獎勵未受惠的白班門診護理師，將直接衝擊患者權益。

朱益宏說，如果護理師離職狀況嚴重，當然會影響到病床的開設，畢竟已經有位在醫學中心附近的地區醫院表示過，當夜班獎勵方案公布後，護理師表明寧可到醫學中心上夜班，部分地區醫院為了留才，替醫院100多名護理師加薪，以每人加薪2000至3000元來算，一年約360萬元。

台灣社區醫院協會常務理事羅永達指出，許多會員醫院都回報有護理人員離職的訊息，甚至有醫院在年後已有9名護理人員提出離職，而這會進而影響到病床開設狀況，有醫院的病床有137床，因為人力不足，已經關了60床，甚至有醫院連加護病房人力都排不太出來，只好拜託要離職的護理師延後離職1個月，但其實期限也快到了。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，去年底各醫院都注意到護理人員離職的情況，目前雖有止血，但也沒有恢復到正常的狀況，醫學中心、區域醫院和地區一案下月起將啟動各護理相關系所招生，且現在不只是醫院間競爭，還要跟流入長照、壽險、航空等跨域競爭人力。

洪子仁強調，現在只是不惡化，但沒有恢復到正常狀態，加上為符合護病比，護理人員需求比去年同期提高，關鍵仍要看今年3、4月的招募狀況，可能要到5、6月才能判斷，但短期也上沒有看到從地區醫院流往醫學中心的狀況，整體而言，各醫院病床數仍以8%至10%的比例下降，例如500床的醫院，降載40至50床。

台灣社區醫院協會號召會員和民眾在3月8日走上街頭，朱益宏指出，除了夜班費之外，這次很大的一個訴求是，一直沒有落實的分級醫療，以及壯大社區醫院的具體措施，護理獎勵只是壓倒駱駝的最後一根稻草。