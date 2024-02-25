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大腸癌年奪6000命 國健署：糞便潛血檢查3步驟降死亡率

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
吳昭軍指出，大腸癌早期無症狀，目前最可靠預防大腸癌的方法，即是定期接受大腸癌篩檢，而定量免疫法糞便潛血檢查是目前最安全且方便的篩檢工具，且不需要飲食限制，相當簡單方便。（取材自ingimage）
吳昭軍指出，大腸癌早期無症狀，目前最可靠預防大腸癌的方法，即是定期接受大腸癌篩檢，而定量免疫法糞便潛血檢查是目前最安全且方便的篩檢工具，且不需要飲食限制，相當簡單方便。（取材自ingimage）

大腸癌是國人發生率第二名的癌症衛福部國健署最新一年癌症登記就有1萬6238人確診，且9成是50歲以上民眾。國健署長吳昭軍指出，大腸癌早期無症狀，且男性發生率為女性1.5倍，每年奪走超過6000人的性命；國健署提供50至74歲民眾每2年1次糞便潛血檢查，不需要飲食限制，相當簡單方便，呼籲民眾多加利用。

根據國民健康署110年最新癌症登記資料顯示，大腸癌是10大癌症發生人數第二名，新診斷個案有1萬6238人，近9成大腸癌發生於50歲以上民眾，且發生率隨年齡增加而升高，男性發生率為女性的1.5倍；另衛福部111年死因統計，超過6000人死於大腸癌。為降低發生率及死亡率，國健署提供50至74歲民眾每2年1次免費定量免疫法糞便潛血檢查。

針對糞便潛血檢查的方式，國健署說，由於大腸癌的腫瘤或息肉會受到糞便摩擦而流血，血液因而附著在糞便表面排出，透過糞便潛血檢查能早期發現大腸癌或息肉，並經由大腸鏡檢查，進一步診斷、治療，進而阻斷癌症的發生與進展。

採便3步驟為：

取管：持健保卡領取採便管、寫下個人資訊。

採便：坐上馬桶解便，輕劃、重複刮取檢體。

送驗：將檢體送回醫療院所，等待檢驗報告。

吳昭軍說，大腸癌是可預防的癌症之一，早期癌（第0-1期）易治癒，且5年存活率達9成以上，但第4期大腸癌存活率則剩不到2成。由於早期大腸癌無症狀，可透過定期篩檢提早發現，並及早確診治療。

「大腸癌早期無症狀。」吳昭軍指出，目前最可靠預防大腸癌的方法，即是定期接受大腸癌篩檢，而定量免疫法糞便潛血檢查是目前最安全且方便的篩檢工具，且不需要飲食限制，相當簡單方便。

吳昭軍表示，經實證研究，每2年定期篩檢可降低29%晚期大腸癌發生率與35%死亡率；大腸癌篩檢結果為陽性者，每2人就有1人有大腸息肉，每20人就有1人有大腸癌，鼓勵民眾進行糞便潛血檢查，檢查結果如為陽性，務必到醫療院所進一步確認，絕不要錯過黃金治療期。

健保卡 國健署 大腸癌 大腸鏡檢查 死亡率 癌症 衛福部

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