大腸癌年奪6000命 國健署：糞便潛血檢查3步驟降死亡率

大腸癌是國人發生率第二名的癌症，衛福部國健署最新一年癌症登記就有1萬6238人確診，且9成是50歲以上民眾。國健署長吳昭軍指出，大腸癌早期無症狀，且男性發生率為女性1.5倍，每年奪走超過6000人的性命；國健署提供50至74歲民眾每2年1次糞便潛血檢查，不需要飲食限制，相當簡單方便，呼籲民眾多加利用。

根據國民健康署110年最新癌症登記資料顯示，大腸癌是10大癌症發生人數第二名，新診斷個案有1萬6238人，近9成大腸癌發生於50歲以上民眾，且發生率隨年齡增加而升高，男性發生率為女性的1.5倍；另衛福部111年死因統計，超過6000人死於大腸癌。為降低發生率及死亡率，國健署提供50至74歲民眾每2年1次免費定量免疫法糞便潛血檢查。

針對糞便潛血檢查的方式，國健署說，由於大腸癌的腫瘤或息肉會受到糞便摩擦而流血，血液因而附著在糞便表面排出，透過糞便潛血檢查能早期發現大腸癌或息肉，並經由大腸鏡檢查，進一步診斷、治療，進而阻斷癌症的發生與進展。

採便3步驟為：

吳昭軍說，大腸癌是可預防的癌症之一，早期癌（第0-1期）易治癒，且5年存活率達9成以上，但第4期大腸癌存活率則剩不到2成。由於早期大腸癌無症狀，可透過定期篩檢提早發現，並及早確診治療。

「大腸癌早期無症狀。」吳昭軍指出，目前最可靠預防大腸癌的方法，即是定期接受大腸癌篩檢，而定量免疫法糞便潛血檢查是目前最安全且方便的篩檢工具，且不需要飲食限制，相當簡單方便。

吳昭軍表示，經實證研究，每2年定期篩檢可降低29%晚期大腸癌發生率與35%死亡率；大腸癌篩檢結果為陽性者，每2人就有1人有大腸息肉，每20人就有1人有大腸癌，鼓勵民眾進行糞便潛血檢查，檢查結果如為陽性，務必到醫療院所進一步確認，絕不要錯過黃金治療期。