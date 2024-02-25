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台北人半世紀的記憶 國父紀念館明閉館整修「2026年再見」

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台北人半世紀的記憶 國父紀念館明閉館整修「2026年再見」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
國父紀念館大會堂於民國61年完工啟用，開館至今已逾50年，相關設施漸趨老舊，明天（26日）起將休館暫停對外開放2年，展開整修工程。記者胡經周／攝影
國父紀念館大會堂於民國61年完工啟用，開館至今已逾50年，相關設施漸趨老舊，明天（26日）起將休館暫停對外開放2年，展開整修工程。記者胡經周／攝影

興建逾半世紀，國父紀念館大會堂首次閉館整修，今日於正門迴廊舉行「國父紀念館大會堂暨周邊設施升級工程」開工祈福儀式。國父紀念館館長王蘭生表示，國父紀念館起將休館進行主體建築整修工程，預計2026年第4季完工，整修重點除古蹟外觀修復及屋頂防漏修繕外，大會堂及展場等服務設施的優化也是核心項目，並將汰換機電空調系統，希望藉此達到多功能使用及全方位服務的目標，營造更友善平權的藝文場館。

國父紀念館長王蘭生表示，國父紀念館工程計畫曾修正多次，其中最大的影響就是2019年指定為直轄市定古蹟，一切都需依文資法相關規定辦理。在文化部的支持及全體同仁努力下，主體建築整修工程順利完成發包。

本工程是國父紀念館整體效能提升最重要的一環，未來在工程執行上會嚴格要求工程品質，也將會持續檢討使用需求，適時進行必要的調整。在休館施工期間，除工區外，園區仍然對外開放，同仁將遷移到園區內臨時辦公室持續為民服務，相信在工程完工後，可以提供更親民、友善的藝文環境，讓民眾更喜愛來館參與各項文化體驗活動。

王大閎建築研究與保存學會理事長徐明松表示，國父紀念館是很市民生活息息相關的場館，不只提供紀念性也提供優秀的展覽、典禮和表演活動。不能因為休館停滯太久，設計和施工團隊都承受了一些壓力，希望能順利在2026年第四季完工。

文化部表示，本次工程是國父紀念館52年以來最大規模的整修，期勉在未來的工期中，持續與各界溝通，嚴謹執行各項施工安全規範，使工程如期如質完成，未來完工後除了保存古蹟文化資產價值外，國父紀念館內、外使用空間能給予外界耳目一新的感受，讓民眾、藝文團體及國際旅客得以享有更佳的文化場域。

國父紀念館表示，國父紀念館於民國61年完工啟用，開館至今已逾50年，除古蹟建物外觀須修繕外，大會堂、展場及其周邊相關設施亦漸趨老舊，尤其大會堂因時空環境轉變需提供更多元的服務。國父紀念館公共建設計畫總預算經費為16億3,200萬元，其中園區景觀改造工程已於去年11月完工驗收，並全面開放民眾使用，明起將休館進行主體建築整修工程，預計115年第4季完工。

國父紀念館開館至今已逾半世紀，相關設施漸趨老舊，明天起將休館暫停對外開放2年，展開整修工程，今天舉行開工祈福儀式，由文化部主任秘書陳登欽（右五）主持， 國父紀念館長王蘭生（右四）等也一起出席。記者胡經周／攝影
國父紀念館開館至今已逾半世紀，相關設施漸趨老舊，明天起將休館暫停對外開放2年，展開整修工程，今天舉行開工祈福儀式，由文化部主任秘書陳登欽（右五）主持， 國父紀念館長王蘭生（右四）等也一起出席。記者胡經周／攝影
國父紀念館開館至今已逾半世紀，相關設施漸趨老舊，明天起將休館暫停對外開放2年，展開整修工程，今天舉行開工祈福儀式，由文化部主任秘書陳登欽（右五）主持， 國父紀念館長王蘭生（右四）也一起出席。記者胡經周／攝影
國父紀念館開館至今已逾半世紀，相關設施漸趨老舊，明天起將休館暫停對外開放2年，展開整修工程，今天舉行開工祈福儀式，由文化部主任秘書陳登欽（右五）主持， 國父紀念館長王蘭生（右四）也一起出席。記者胡經周／攝影
國父紀念館開館至今已逾半世紀，相關設施漸趨老舊，明天起將休館暫停對外開放2年，展開整修工程，今天舉行開工祈福儀式，由文化部主任秘書陳登欽（右二）主持， 國父紀念館長王蘭生（右一）也一起出席。記者胡經周／攝影
國父紀念館開館至今已逾半世紀，相關設施漸趨老舊，明天起將休館暫停對外開放2年，展開整修工程，今天舉行開工祈福儀式，由文化部主任秘書陳登欽（右二）主持， 國父紀念館長王蘭生（右一）也一起出席。記者胡經周／攝影
國父紀念館開館至今已逾半世紀，相關設施漸趨老舊，明天起將休館暫停對外開放2年，展開整修工程，今天舉行開工祈福儀式，由文化部主任秘書陳登欽（右）主持， 國父紀念館長王蘭生（左）也一起出席。記者胡經周／攝影
國父紀念館開館至今已逾半世紀，相關設施漸趨老舊，明天起將休館暫停對外開放2年，展開整修工程，今天舉行開工祈福儀式，由文化部主任秘書陳登欽（右）主持， 國父紀念館長王蘭生（左）也一起出席。記者胡經周／攝影
國父紀念館大會堂於民國61年完工啟用，開館至今已逾50年，相關設施漸趨老舊，明天（26日）起將休館暫停對外開放2年，展開整修工程。記者胡經周／攝影
國父紀念館大會堂於民國61年完工啟用，開館至今已逾50年，相關設施漸趨老舊，明天（26日）起將休館暫停對外開放2年，展開整修工程。記者胡經周／攝影

古蹟 建築 文化資產 文化部 紀念館

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國父紀念館開館超過半世紀 明天起閉館2年整修

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