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這波孩童感冒很嚴重 醫揭關鍵症狀「咳到肚子痛」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
小兒科醫師陳信宏說，最近診間孩童感冒情形，「真的很嚴重」，特別是有夠誇張的咳嗽，連續咳嗽，「咳到肚子痛」、「晚上咳到睡不著」，請及早治療。孩童示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
小兒科醫師陳信宏說，最近診間孩童感冒情形，「真的很嚴重」，特別是有夠誇張的咳嗽，連續咳嗽，「咳到肚子痛」、「晚上咳到睡不著」，請及早治療。孩童示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

近日天氣溫差變化大，又有大陸冷氣團南下，孩童感冒患者增加。開業小兒科醫師陳信宏表示，最近診間孩童感冒情形，「真的很嚴重」，除發燒、流鼻水等症狀外，特別是有夠誇張的咳嗽，連續咳嗽，「咳到肚子痛」、「晚上咳到睡不著」，請及早治療，同時也有嚴重感冒兒童出現「中耳積膿」，就是俗稱的「化膿性中耳炎」，呼籲家長在這段天氣變化、溫差大時，務必注意家中孩童健康。

陳信宏在臉書指出，日前家長帶一名1歲6個月孩童來看診，主述是「發燒7天了，看了好幾家醫生，一直不會退燒」，有一些咳嗽，一些流鼻水，經過詳細檢查，看喉嚨、看耳朵、看鼻子、聽診，發現兩個耳朵裡面都有「中耳積膿」，也就是俗稱的「化膿性中耳炎」，找到了發燒的元兇。

陳信宏說，最近這一波感冒，常會合併「化膿性中耳炎」，導致孩童反覆高燒不退，請家長帶小朋友來看診的時候，記得請醫師檢查耳朵，原因是小朋友容易亂動，不易乖乖坐著配合，所以耳朵比較難檢查仔細。經過，確定診斷與抗生素的治療，發燒終於控制住了。

陳信宏指出，臨床觀察，這一波感冒症狀，特別是有夠誇張的咳嗽，若孩童出現連續咳嗽，請及早治療。

冷氣團 咳嗽 感冒 發燒 醫師

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