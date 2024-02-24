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天然的尚好？ 「鬼王」出書細數台灣食品演進史

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
財團法人台北糧食協進會執行長劉志偉，出版「懷舊黑心食品」一書，書中大量爬梳資料，細數台灣食品演進史。圖為1950年代，「鮮大王A字醬油」是1950年代少數安全合格的高級貨，1954年黑心醬油事件爆發後，市面上出現山寨品，鮮大王不得不在醬油瓶口貼「封口憑證」，保證顧客買到正品。圖／劉志偉提供
財團法人台北糧食協進會執行長劉志偉，出版「懷舊黑心食品」一書，書中大量爬梳資料，細數台灣食品演進史。圖為1950年代，「鮮大王A字醬油」是1950年代少數安全合格的高級貨，1954年黑心醬油事件爆發後，市面上出現山寨品，鮮大王不得不在醬油瓶口貼「封口憑證」，保證顧客買到正品。圖／劉志偉提供

台灣歷經了塑化劑、大統長基特級橄欖油遭檢舉添加銅葉綠素事件，還有強灌黑心豬油事件與頂新油案，食安事件頻傳，開始有人愛提「早年大家吃的東西都很天然」，沒有加工食品、沒有人工添加物，但實際上，早期各地充斥小作坊、小商家；也發生過加了防腐劑的醬油、壞罐頭、假奶粉等匪夷所思的食安事件。

財團法人台北糧食協進會執行長、農業粉專「文青別鬼扯」版主、人稱「鬼王」的劉志偉，花了近5年時間考據、查證，出版「懷舊黑心食品」一書，書中大量爬梳資料，細數台灣食品演進史。

劉志偉表示，考據的史料都是白紙黑字，包括當時的媒體報導、雜誌、報紙，但不做訪談，因為經歷過當時事件的受訪者，依照年齡推算都已經70、80歲以上了，容易美化自己過去參與的角色，因此考據的史料來自官方敘述、官書，更為公允。

劉志偉說，黑心食品從過去就黑心了，大家都愛提過去阿公阿媽的年代，吃的東西都很自然，沒有加工食品、更沒有人工添加物。那個年代都是農村小作坊、小商家，老闆與客人都熟識，所以不敢亂來；那個年代民心古樸，人人都很誠實。但是，其實阿公阿媽那個時代的黑心食品才叫第一名。

他表示，我們常會有一個迷思，總會認為說新不如古，尤其是從2010年一連串食安事件爆發之後，開始很多人就不斷要求返普歸真，都會認為過去的食品比較安全，不像現在食品有這麼多添加劑，或者說過去的人比較有良心，比較不會幹勾當，可是實際上，台灣過去歷史上發生的食安事件不少，而且還蠻爆笑的。

他在書中舉例1954年爆發的黑心醬油事件，竟添加了工業用防腐劑水楊酸，這也恰恰是治療香港腳的藥物。劉志偉說，水楊酸需要長期食用與累積，才會對人體器官造成嚴重傷害，間接讓政府重視市售食品抽檢的重要性，並且讓各領域的防腐劑使用有清楚規範。

劉志偉表示，「只談毒性、不談劑量是在耍流氓」，這本書只想讓讀者知道，食品到頭來是科技問題，因為涉及到食品保存，不太可能說現在的保存技術沒有過去好，或者說我們現在用的東西都比過去差，希望讓大家重新認識，在黑心食品的發展歷史中，讓外界認識，其實人都一樣的，過去的人沒有比較善良，現在的人也沒有比較邪惡，到頭來，都需要體制法規規範，相信科學與管理，若沒有規範，各種食安事件都會爆發。

防腐劑 食安 黑心食品

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