世界蘭展花王獎留台灣 何國芳以育種狐狸尾蘭奪魁

世界蘭花會議暨展覽今登場，與台灣國際蘭展同步進行，蘭花界兩大盛事都齊聚在台南，超過1600株蘭花角逐「個體花競賽全場總冠軍」，經23國233名海內外評審檢視後，由台中60歲何國芳以育種狐狸尾蘭奪魁，何國芳說，已達成人生成就，今後不再參與各項競賽，會將畢生育種功力傳承，讓台灣的蘭花更名聞遐邇。

何國芳是大里區農會國光假日花市舉辦的「春季蘭花評鑑競賽」常勝軍，在台中新社、豐原種有2公頃蘭花。今年奪得全場總冠軍的蘭花，是泰國與菲律賓狐狸尾蘭交配種，已有20年育種經驗的他悉心照料，經世界各地蘭花協會菁英評審，評分出來最優秀，脫穎而出。

何國芳指出，評審給的評價中，蘭花的層次、排列、鮮豔度都加分，32支花梗，每支都能盛開100朵，這種花在照顧期時每天都需澆水，一周最少要灑一次肥；開花期需要2天噴一次肥，每天澆兩次水，需特別費心照料，否則狐狸尾蘭就會脫葉，相當需要功夫。

何國芳表示，目前正全力育種單莖類蘭花，他評估此品種將成為未來的明日之星，更是第一個申請品種權，將蝴蝶蘭、狐狸尾蘭跨屬交配育種。