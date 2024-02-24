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喝車上瓶裝水恐致癌？醫師闢謠

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

一位美國歌手在談話節目艾倫秀上稱，罹患乳癌是因為喝了放在車上的瓶裝水，因受熱產生戴奧辛釋放至水中，才導致罹癌；民眾也常看到網路訊息，提醒別將寶特瓶放在車內。不過，長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海說，市售PET材質寶特瓶，即使放在車內高溫，也不會溶出戴奧辛或塑化劑而危害健康，但因其化學結構不穩定，容易變形，仍建議民眾減少使用。

顏宗海表示，寶特瓶放在車內，飲用後就導致乳癌是錯誤訊息，並無學理根據，寶特瓶塑膠材質為PET，雖不耐高溫，但不會溶出戴奧辛或塑化劑；惟將其放在車上恐會導致寶特瓶變形，但不會產生有毒物質，喝下肚沒有直接健康危害。

顏宗海說，民眾若有飲水需求，最好自備環保水壺、保溫杯，或以運動水壺代替寶特瓶。運動水壺塑膠材質為PC，化學結構相對穩定，不過萬一瓶身內部出現刮痕，如盛裝熱水時，容易溶出雙酚A，建議民眾使用過久的運動水壺，應該更換。

至於其他塑膠產品，顏宗海表示，民眾常使用PVC成分的保鮮膜，包覆隔餐飯菜，類似產品中常會添加塑化劑，經加熱後容易溶出塑化劑，隔天微波記得先拆除；PVC成分製品也不適合燃燒，以焚化爐燃燒為例，瞬間溫度必須850℃至1000℃以上，才不會產生戴奧辛，若加熱溫度過低，會有產生戴奧辛的風險。

塑化劑 戴奧辛 運動

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