元宵、湯圓不一樣？最新十大網路超夯湯圓口味揭曉

你是芝麻派？還是花生派？

農曆正月十五的元宵節，今（2024）年在2月24日週六登場，決定要吃什麼口味的元宵了嗎？如果你也是冬至吃湯圓、元宵也吃湯圓，跟小編一樣傻傻分不清的話，接下來看仔細唷！湯圓用濕的糯米粉揉成糰再塞入內餡，元宵是把餡料切成骰子大小般方塊，放在竹篩滾動沾附乾糯米粉，過程中須反覆噴水裹粉，需要功夫；換句話說，用「揉」的是湯圓，用篩子「滾」的元宵，表皮會凹凸不平，體積也比湯圓要大。

不論元宵或是湯圓，都有些經典口味被大家所熱愛，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出十大人氣湯圓口味的網路聲量，除了芝麻、花生以外，你有猜到還有這些口味上榜嗎？

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No.10 奶茶

台灣號稱奶茶王國，各式各樣的奶茶製品層出不窮，不僅跨足到鳳梨酥、冰品，連湯圓也不放過！義美2018年曾推出「奶茶湯圓」，使用錫蘭紅茶當底，製成奶香、茶香兼具的奶茶湯圓大受歡迎。近幾年義美再打造「黑糖奶茶湯圓」，以特選上好糯米精製而成，無添加焦糖色素，香醇黑糖與濃厚奶茶的經典組合成為冬至、元宵熱銷商品。有網友表示，「一口咬下，外皮很Q，味道上有股太刻意奶茶香料味，有甜但黑糖味不強烈」；另外也有人認為，「超好吃」。

No.9 巧克力

巧克力控千萬別錯過！冷冷的冬天喝著甜湯、吃著熱熱的爆漿巧克力湯圓超療癒，義美2023年推出「杏仁可可湯圓」，特選可可搭配杏仁醬，展現濃郁香醇可可風味。有網友表示，「趁熱吃很像在喝濃熱巧克力」、「 第一次嘗試意外驚喜，外層糯米較桂冠薄一些，可可搭配杏仁醬味道很醇濃，可可帶苦味不死甜」。

此外，桂冠2020年曾推出超濃郁的「巧克力湯圓」，以70％的黑巧克力餡料搭配歐洲百年品牌CORSIGLIA 的柑橘醬，讓口感變得更加有層次感，吃起來不但濃郁還不膩口。

No.8 抹茶

桂冠抹茶湯圓Q彈有嚼勁的湯圓皮，搭配百年京都抹茶粉製成的濃郁內餡，提供包含苦與甜的兩層次口感，第一口咬下先體驗抹茶餡的微苦滋味；咀嚼糯米湯圓皮微甜糯米香，與濃郁抹茶內餡在口中綻放的甘甜味。

Dcard有網友以「湯圓大戰」為題發文，表示喜歡吃抹茶湯圓，並詢問大家吃湯圓是不加任何配料直接煮，還是會配甜湯，有人留言表示，「甜湯圓當然是單吃」、「湯圓熱量已經很高了，再加甜湯下去熱量直接爆表」；但也有人認為，「湯圓加在綠茶裡超級搭」、「沒有甜湯的湯圓不是湯圓」。

No.7 綠豆椪

承載台灣人回憶的兩大經典美味，在2023年中秋節正式相遇，桂冠湯圓和舊振南餅店攜手合作，推出「桂冠舊振南綠豆椪湯圓」，選用舊振南綿密的李白綠豆椪，嚴選中顆飽滿綠豆，經過泡、洗、濾、蒸、壓、煮、炒七道繁複手工程序，製作出綿密細緻的綠豆餡。一口咬下湯圓，綿密的內餡在口中蔓延，淡雅的綠豆餡搭配著湯圓外皮Q彈，整體豐富的層次感，每一口都能嚐到經典完美融合，引起網友討論，「綠豆椪湯圓也太酷了吧！吃膩月餅可以吃這個」、「不像花生、芝麻般濃郁厚重，吃起來微甜但不會有膩感」。

No.6 布丁

桂冠聯名三麗鷗人氣角色布丁狗，2023年推出焦糖布丁湯圓，以特選日本焦糖醬、法國蒙太古奶油、香草籽醬等食材製作，濃郁綿密的雞蛋布丁風味內餡搭配醇香焦糖塊，外層由100%純糯米外皮包裹，一口咬下感受布丁的綿密滑順與焦糖甜味的細膩搭配，呈現多層次美味 。

此外，全家與7-11也推出買湯圓加價送布丁狗玩偶的優惠，全家是抱著湯圓的布丁狗，7-11是抱著布丁的布丁狗，引發網友討論，「太讚了吧」、「布丁狗超圓我要被可愛死」、「夭壽可愛」、「兩個都想收藏」。

No.5 紅豆

寒流報到來一碗熱呼呼的紅豆湯圓配上薑茶，瞬間驅寒四肢暖和。紅豆湯圓熱量相較芝麻或花生湯圓低，因此不少人天冷喜歡來一碗紅豆湯圓，大賣場最常見桂冠和義美的紅豆湯圓，桂冠紅豆湯圓將紅豆餡料包進嚴選濁水溪純正圓糯米，且遵循六道古法工序製成的Q彈湯圓皮，有網友表示，「吃起來滿膩的」；但也有人認為，「好吃」。而義美蜜豆湯圓採用國產糯米精製，來自屏東萬丹鄉紅豆內餡豆沙香味濃郁，皮薄Q滑口感滑順，保證不添加防腐劑，也吸引一批擁護者。

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No.4 客家鹹湯圓

說到客家鹹湯圓，你是想到紅白湯圓煮成的鹹香口味，還是包餡的鹹湯圓？其實台灣南北吃法大不同，桃竹苗等北部地區的客家鹹湯圓材料是紅白小湯圓、紅蔥頭、香菇絲、蝦米、肉絲、芹菜、韭菜、蒜苗、香菜、高麗菜、茼蒿和雞湯塊，而中南部的客家鹹湯圓大多是包餡鹹湯圓。早期客家人多住在資源貧瘠的山區，做粗活時大量流汗會消耗鹽分，吃鹹湯圓能補充流失的鹽，加上湯圓是以糯米製成，消化慢、有飽足感且方便食用，因而成為客家人愛吃的家常菜。有網友表示，「平常最喜歡吃客家鹹湯圓，小湯圓加上茼蒿超讚」。

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No.3 花生

根據2020年《十大湯圓內餡聲量排名》報導，芝麻排第一、花生排第二，沒想到4年後經典口味大對決，花生湯圓的聲量竟然持續輸給芝麻！除了菜市場或其他店家自製的湯圓之外，台灣最知名的湯圓品牌是桂冠。桂冠花生湯圓採用新鮮花生烘烤後研磨成粉，做成內餡再包入圓潤Q軟的湯圓糯米皮內，糯米香混合著花生香氣深受網友歡迎，另外桂冠還有賣花生雙醬湯圓，內餡混搭柔滑與顆粒2種經典口味花生醬，呈現香濃柔滑中帶有顆粒口感，屢屢獲得銷售排行的前幾名。有網友表示，「每年都沒錯過桂冠湯圓，最喜歡花生口味」。

No.2 芝麻

甜湯圓第一名非芝麻湯圓莫屬！甜湯圓除了煮酒釀和加雞蛋外，還可以嘗試以桂花、龍眼乾、紅棗、枸杞、肉桂提味，或是以白木耳增加豐厚的口感。外送平台foodpanda舉辦「最強餐選全民調」活動，公布網友最愛爭論的6項信仰之戰食物議題結果，其中湯圓之戰花生口味以51%小贏芝麻口味49%。

此外，PTT有網友以「花生湯圓還是芝麻湯圓」為題發文，詢問大家「你是花生派還是芝麻派？」，有網友留言表示，「花生一票，芝麻吃久會膩」；還有人透露「桂冠芝麻湯圓同時有含花生了」、「芝麻一生推！」。

No.1 鮮肉

只愛鹹食的你，是不是元宵節一心只想吃「鮮肉湯圓」？肥瘦適中豬肉，加入沙茶、醬瓜調味，鮮美中帶點清爽，一口咬下鮮嫩肉汁噴出，讓人一碗接一碗。

PTT有網友以「冬至湯圓普查」為題發文，詢問眾人喜歡吃的湯圓口味，有網友表示，「鹹湯圓加茼蒿好ㄘ」；但也有人認為，「鹹湯圓跟鹹豆漿一樣都是黑暗料理」。此外，網紅法拉利姐張婷婷常常臉書開直播光顧住家附近夜市，並表示該夜市有她最喜歡的鹹湯圓，引起粉絲留言，「婷婷去吃宵夜嗎？」、「婷婷在三和夜市嗎？」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年02月13日至2024年02月14日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『湯圓口味』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統