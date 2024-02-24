中風前兆易遭忽略！網籲若有這6大徵狀切勿忽視



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「中風前兆」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的中風前兆排行。

中風是一種常見且危險的疾病，長期名列國人的十大死因之一，不只會對患者的健康與生活造成極大影響，也讓家屬飽受龐大的照護壓力。然而，許多人在中風發作前並不清楚自己身體早已發出警訊，可能遭到忽略或誤解。因此我們本次針對「中風前兆」進行觀測，一起來了解早期徵兆，以便及時採取適當的預防和治療措施吧！

眼歪嘴斜要注意 「口齒不清」、「答非所問」也是中風常見的判斷指標

▲ 熱議TOP6中風前兆 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「中風前兆」相關話題的討論，可以發現「半側臉部或肢體麻痺」最受關切。手麻腳麻的成因眾多，例如長期維持同姿勢造成短暫性的麻痺，或其他疾病也可能導致手腳發麻；不過若該症狀持續存在，並且時常伴隨四肢無力、失去平衡感等特徵，尤其只有「單側麻痺」時，更須提高警覺。就有相關專業知識的網友指出，照顧年長者時可透過「請阿嬤露齒微笑，觀察臉部表情是否有不對稱」的方式，判斷臉部協調是否有異狀，並提醒天冷時，格外「容易有中風或急性心肌梗塞的情況，切勿忽視」。

而「嚴重暈眩」、「劇烈頭痛」等症狀也是常見的警訊。如同手麻腳麻，頭暈、頭痛也是許多疾病的常見症狀，不過若暈眩症狀持續不斷甚至延續數日，或是明明坐著或躺著不動，卻還是感到頭暈目眩，可能就代表心血管有堵塞的情況，須注意是否有中風的可能性。

有網友分享「我媽媽前陣子也是中風了，其實她中風前些日子就有一些前兆，例如：會抱怨頭暈頭痛啊、胸悶不舒服啊，種種不適的症狀等」，表示頭暈、頭痛的症狀，雖然鮮少能直接代表罹患了中風，但若伴隨著其他中風常見的徵兆，建議盡快就醫診斷，以免造成難以挽回的結果。

此外，「表達與理解困難」也是常用來判斷是否中風的指標之一。像是有網友分享可以自行在家初步判斷是否有中風風險的方式，提到可以請對方「說一句簡單的話，或回答你的問題」，觀察是否有「口齒不清」、「答非所問」的狀況，若發現有這樣的情況千萬不能忽視，應儘早尋求專業醫療幫助以釐清原因。

你或你身邊的親友是否也曾出現這些症狀呢？由於許多中風前的症狀十分普遍，容易被患者忽視，因此若發現有以上提及的徵兆同時發生時，建議盡早尋求專業醫師診斷，及早的預防和治療才能降低中風的風險，保障身體健康與生活品質。讓我們一起多加留意這些常見的中風前兆，為自己和家人的健康護航吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「中風前兆」相關討論則數。

觀測期間：2023/10/28~2024/01/28，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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