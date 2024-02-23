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這套郵票等了400年！台南400紀念郵票今起發行

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南400紀念郵票小全張今展售，透過郵票票面設計，見證台南400的歷史意義。記者萬于甄／攝影
台南400紀念郵票小全張今展售，透過郵票票面設計，見證台南400的歷史意義。記者萬于甄／攝影

這套郵票等了400年！中華郵政股份有限公司響應台南400系列活動，以台南標誌性建築及景點等，發行50萬份「臺南400紀念郵票小全張」以及3700份台南400紀念郵摺，今在台南市立美術館開箱實體郵票，希望透過票面設計，見證台南400的歷史意義。

台南市長黃偉哲表示，不論是台南400紀念郵票，或是同步發行的限量郵摺，都包含台南重要歷史建築及意象，像是郵摺的底圖具有台南文化與藝術的成果，見證台南走過的路，希望未來大家跟著台南繼續向前進，此外，2024台灣燈會及國際蘭展明日開跑，邀請大家共襄盛舉。

中華郵政董事長吳宏謀則說，「台灣等這套郵票等400年了！」，台南是台灣第一座開發建立的城市，從荷據時期開始，歷經明鄭、清領、日治到現在，讓城市發展多元豐富，台南發展軌跡如同台灣發展軌跡，而郵票堪稱國家的名片，很開心能與台南市政府一起攜手發行具有時代意義的郵票。

台南400紀念郵票以「小全張」形式發行，以熱蘭遮城為底圖，融合台南5棟重要歷史時期代表性建築為票面，包括赤嵌樓、鄭氏家廟、台南神學院、原台南警察署(現台南市美術館1館)及南市立圖書館新總館，面額包括8元及28元等2張。

此外，同步發行的限量郵摺，除了包含小全張外，也集結過去以台南為主題的郵票，像是「府城風情」、「南瀛流芳」、「鯤鯓印象」及寶島風情郵票系列等，從人文到自然，面向豐富，郵摺每份480元，由中華郵政限量3700份發行販售。

台南郵局也提到，今天自上午10點到下午3點將在台南市立美術館1館入口處左側，開設臨時郵局，提供蓋銷臨時郵局戳服務，同時展售台南400紀念郵票小全張、郵摺、紀念卡等各式集郵商品，歡迎郵迷共襄盛舉。

中華郵政股份有限公司響應台南400系列活動，以台南標誌性建築及景點等，發行50萬份台南400紀念郵票小全張以及3700份台南400紀念郵摺，今在台南市立美術館開箱實體郵票，見證台南400的歷史意義。記者萬于甄／攝影
中華郵政股份有限公司響應台南400系列活動，以台南標誌性建築及景點等，發行50萬份台南400紀念郵票小全張以及3700份台南400紀念郵摺，今在台南市立美術館開箱實體郵票，見證台南400的歷史意義。記者萬于甄／攝影
中華郵政董事長吳宏謀（左）致贈台南400紀念郵票小全張，給予台南市長黃偉哲（右）。記者萬于甄／攝影
中華郵政董事長吳宏謀（左）致贈台南400紀念郵票小全張，給予台南市長黃偉哲（右）。記者萬于甄／攝影

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