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營養師節／北榮營養師跳健康操 宣導餐盤6口訣

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
北榮營養師快閃表演「我的餐盤」健康操，副院長林永煬(中)、李偉強(左一)也熱情響應。 圖／台北榮總提供
北榮營養師快閃表演「我的餐盤」健康操，副院長林永煬(中)、李偉強(左一)也熱情響應。 圖／台北榮總提供

「肚子餓時，就會想到食物，想要更健康時，就會想到營養師。」昨天是營養師節，台北榮總營養部共30多名營養師在醫院大廳，快閃表演「我的餐盤」健康操，宣導健康飲食的重要。

北榮營養部主任楊妹鳳說，人的一生皆離不開營養師的照顧，除了是日常生活中不可或缺的角色，更是維持健康的幕後推手，期盼藉由快閃活動，讓更多人重視營養師的專業。

衛福部國健署於民國107年設計台灣版「我的餐盤」6口訣，以「健康均衡飲食」及「每日飲食指南」觀念為主軸，台北榮總營養部將朗朗上口的6口訣，搭配輕快節奏與簡易動作，教導民眾善用拳頭、掌心來判斷食物適當比例，為民眾的健康把關。

楊妹鳳指出，每日吃得均衡吃得健康，養成良好飲食習慣並不難，民眾可參考「每日飲食指南」進一步圖像化的「我的餐盤」，搭配簡易6口訣：「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」，依比例攝取，並選擇在地、原態、多樣化的食物。

楊妹鳳表示，不論在家備餐，還是在外用餐，按照口訣去選擇適當的食物比例，就可以攝取到充足又均衡營養的餐食，隨著國人健康養生觀念日漸提升，不論在醫院、校園、團膳、社區及養護機構等，都能看見營養師的身影。

台北榮總副院長林永煬說，隨著醫學進步，營養師需具備專業的健康與疾病的知識，且不斷精進，以照護病人與民眾的健康，從預防醫學、健康維持與治療後續的照護，扮演不可或缺的角色，該院營養師以健康操帶動「我的餐盤」6口訣，讓民眾印象更為深刻。

健康飲食 榮總 營養師

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