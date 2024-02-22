誤用鄭運鵬生髮洗髮精 德德髮量「蓬」到需剪髮？台大醫：假象

民進黨前立委鄭運鵬兒子「德德」，因外型帥氣，選舉期間曝光後引發網友熱議。他日前在IG發布限時動態，表示自己誤用父親的生髮洗髮精，多次洗頭後「頭髮太蓬了」，必須去剪頭髮，還引來鄭運鵬本人回擊。不過，台大醫師指出，衛福部尚末核准任何一款生髮洗髮精，對於德德的頭髮變澎，推測可能是洗頭多次後，出油狀況改善造成的視覺現象。

台大醫院皮膚部主任蔡呈芳表示，衛福部沒有核准過任何一款「生髮洗髮精」，且洗髮精與頭皮接觸時間短，即使添加具療效的成分，也沒有足夠時間讓皮膚吸收、產生療效，生髮洗髮精一說，僅是洗髮精業者的銷售手法，且依法不得宣稱療效。

蔡呈芳表示，衛福部核准可用於治療雄性禿的藥物僅有三種，分別是二種口服藥物，一種外用藥水，另有光照療法可改善掉髮。號稱能生髮的產品，其成分頂多只能改善輕微脂漏性皮膚炎導致的掉髮。另，有些生髮洗髮精含有雌激素，若含量夠多是有效果，但賀爾蒙成分不建議以外用方式達到功效。

「民眾落髮、禿頭原因很多，包括營養不均衡、女性經期問題、甲狀腺異常、自體免疫疾病等。」蔡呈芳說，除上述原因外，另有部分民眾因頭皮較容易出油，導致頭髮濕黏容易看起來髮量少，若增加洗頭頻率，會讓頭髮變得蓬鬆，產生髮量增加的錯覺。建議有落髮、禿頭疑慮的民眾，可至皮膚科就醫，由醫師了解成因後，評估醫療處置方式。