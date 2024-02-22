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獨／「最帥展昭」何家勁認了已有女兒 老婆身分首曝光

9旬嬤跌倒關店「北漂」怨沒事做 長照據點上課回味與客聊天生活

中央社／ 台北22日電
弘道老人福利基金會22日舉行記者會，宣傳「2024爺奶Color Walk 肌不可失逐夢踏實」台北場健走活動，擔任活動健走大使的藝人卜學亮（右）到場，與現場來賓互動、運動健身。圖／中央社
弘道老人福利基金會22日舉行記者會，宣傳「2024爺奶Color Walk 肌不可失逐夢踏實」台北場健走活動，擔任活動健走大使的藝人卜學亮（右）到場，與現場來賓互動、運動健身。圖／中央社

今年72歲的林大姐（右2）持續練習瑜珈已19年，今年將首度參加弘道老人福利基金會「爺奶Color Walk」活動，22日並在啟動記者會上，帶領健走大使卜學亮（右）等人一起深蹲，提醒長者維持運動好習慣。圖／中央社
今年72歲的林大姐（右2）持續練習瑜珈已19年，今年將首度參加弘道老人福利基金會「爺奶Color Walk」活動，22日並在啟動記者會上，帶領健走大使卜學亮（右）等人一起深蹲，提醒長者維持運動好習慣。圖／中央社

90歲的黃阿嬤原在台南經營舶來品店，4年前跌倒，女兒把她接來台北就近照顧，幸好隨著到長照據點上課及運動，讓黃阿嬤回味過去與客人聊天的日子，不再埋怨生活無聊。

在台南經營委託行的黃阿嬤，原本專賣日本舶來品，每天開了店門，就會有人來與她聊天，生活從不無聊，即使年紀漸長、認知功能慢慢退化，子女仍讓她繼續處理店內簡單事物。但她2019年在家中跌倒後，行動實在不便，在台北工作的女兒便把她接來同住。

到台北的黃阿嬤，每天只能待在家，最常抱怨的就是「沒事做」。後來女兒透過長照專線得知弘道老人福利基金會，鼓勵媽媽到照顧關懷據點，參加畫畫、手工藝及魔術等多樣課程，如今黃阿嬤已不再碎念生活無聊，雖然外出仍常依賴輪椅，但隨著上課運動及日常練習，肌耐力進步比4年前更好。

72歲的林大姐則總是抱持著「努力追夢」的座右銘，保持積極活力，不僅會到據點運動，還會參加進修課程、四處聽演講，甚至擔任生態志工，協助整理生態池；已經持續練瑜伽19年的她，今年將第1次參加「爺奶Color Walk」活動，健走5公里，累積成就感的同時，更以攀爬百岳為目標，維持運動好習慣。

「一棵樹最漂亮的時候，是在落葉之前。」今年擔任健走大使的藝人卜學亮今天在啟動記者會上，引用舞台劇「最後十四堂星期二的課」的台詞說，自己以前也很害怕老，但演出舞台劇的經驗，讓自己學習如何與年齡和解，體認到不同年齡可以有不同享受，不用羨慕年輕人。

58歲的卜學亮說，平時就不斷提醒自己心態要年輕，身體多注意，也鼓勵民眾多陪伴家中長輩多出來活動，有好的身體，才可以實現更多尚未達成的夢想。他今年將率領2300名爺爺奶奶在大佳河濱完成5公里健走，留下驕傲的足跡。

弘道老人福利基金會執行長李若綺說，「爺奶ColorWalk」健走台北場已邁入第11年，今年以「肌不可失、逐夢踏實」為主題，提醒民眾老化過程會伴隨肌肉流失，當生活無法自理，也會間接影響心理，容易對自我產生無用感或負面態度，因此盼透過健走活動，鼓勵長者走出家門，培養運動習慣，積極面對老後人生。

健走 卜學亮 運動 長照 阿嬤

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