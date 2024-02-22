台北榮總營養師30多人跳餐盤舞 推廣「我的餐盤」6口訣

今天是營養師節，台北榮總營養部共30多名營養師，於院區快閃表演「我的餐盤」健康操，宣導健康飲食的重要。北榮營養部主任楊妹鳳說，人的一生皆離不開營養師的照顧，除了是日常生活中不可或缺的角色，更是維持健康的幕後推手，隨著國人健康養生觀念日漸提升，不論在醫院、校園、團膳、社區及養護機構等，都能看見營養師的身影，藉由快閃活動，讓更多人重視營養師的專業。

「肚子餓時，就會想到食物，想要更健康時，就會想到營養師。」台北榮總副院長林永煬說，隨著醫學進步，營養師需具備專業的健康與疾病的知識，且不斷精進，以照護病人與民眾的健康，從預防醫學、健康維持與治療後續的照護，扮演不可或缺的角色。

楊妹鳳說，每日吃得均衡吃得健康，養成良好飲食習慣並不難，民眾可參考由我國「每日飲食指南」進一步圖像化的「我的餐盤」，搭配簡易六口訣，每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙，依比例攝取，並選擇在地、原態、多樣化的食物，不論在家備餐，還是在外用餐，按照口訣去選擇適當的食物比例，就可以攝取到充足又均衡營養的餐食。

衛福部國健署於民國107年設計台灣版「我的餐盤」6口訣，以「健康均衡飲食」及「每日飲食指南」觀念為主軸，以健康操一同帶動跳「我的餐盤」6口訣，將朗朗上口的六口訣搭配輕快節奏與簡易動作，教導民眾善用拳頭、掌心來判斷食物適當比例，共同為民眾的健康把關。

營養師法於民國73年公佈，而證照制度的實現，始於民國78年2月，考試院發出第一批營養師考試及格證書，當時僅136人。此後，營養師逐年漸次通過考驗，加入陣容，默默耕耘。一直到十年後(88年)，營養師人數終於突破千人，營養師成為醫事人員的生力軍。