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北榮、三總合作建綠色通道 重粒子治療等待時間縮短

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
三總院長洪乙仁（右）致贈北榮院長陳威明（左）台灣形狀三總木雕，象徵兩院「盟誼永固」。圖／台北榮總提供
三總院長洪乙仁（右）致贈北榮院長陳威明（左）台灣形狀三總木雕，象徵兩院「盟誼永固」。圖／台北榮總提供

已經有多項合作經驗的台北榮總與三軍總醫院，今天上午由兩家醫院院長，北榮院長陳威明、三總院長洪乙仁代表簽署合作意向書，建立綠色通道，縮短民眾接受重粒子治療項目的等待時間，也期盼擴展榮民與國軍官兵醫療服務密度。

台北榮總與三軍總醫院在歷史淵源、研究教學及人才交流上，早已密不可分，兩家醫院分別隸屬的國軍退除役官兵輔導委員會與國防部；2009年雙方也曾簽訂策略合作協議書，針對「醫療支援合作」、「醫療互惠」、「醫療資源共享」、「學術研究及專業培訓」、「地區聯合災防」等合作。北榮首任副院長更是由陸軍第一總醫院（三總前身）鄒院長濟勳將軍出任。

重粒子治療的優勢在於能夠精準控制腫瘤組織的放射劑量，減少對周圍正常組織的損傷。洪乙仁指出，重粒子治療設備成本高、治療過程較為複雜，而與北榮合作簽署重粒子治療綠色通道合作意向書，除提供三總的另一項先進、有效的治療選項外，更可藉合作建立綠色通道簡化流程，縮短就診民眾接受重粒子治療項目的等待時間。

陳威明說，北榮重粒子癌症治療中心在5月15日啟用後，已治療超過百名病人。有些本來被認為無法治療的胰臟癌，經過化療及重粒子治療後可以手術完整切除，其他如攝護腺癌、肺癌、肝癌、骨肉癌、頭頸癌、婦科癌症等的治療也獲得病人極高的滿意度。經過治療病人復原良好，且持續追蹤成效中；成果受到世界矚目，連全球排名第一的美國梅約醫學中心（Mayo Clinic）有多次派醫療專家來台並與北榮簽署合作意向書。

陳威明說，北榮樂於與其他醫療體系合作，繼去年5月與衛福部北區十家部立醫院、12月與馬偕醫院簽訂合作意向書之後，今日再與三軍總醫院建立合作關係，期待讓更多的病人享受到高品質的醫療服務。

國軍 榮總 癌症治療

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