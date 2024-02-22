近7成學齡前童日常玩3C 護眼原則保遠視儲備量

有研究發現，2歲到6歲學齡前兒童高達近7成都在用3C產品。國健署提醒，12歲前應掌握「遠視儲備量」，注意用眼30分鐘休息10分鐘，每天戶外活動2到3小時，減少近視發生風險。

台灣人超過9成是近視族，更因現代科技發達，使用手機、平板、桌電等3C產品機率隨之增加，學童視力不良率如失速列車。衛生福利部國民健康署今天舉辦衛教記者會，就讀幼兒園大班的李小弟帶著爸媽一起大跳愛眼健康操，提醒護眼重要性。

李小弟的爸媽分享時笑說，雖然知道「3010120」護眼原則，但大人很難做到，因工作、生活都常常要使用手機，反而是小朋友會提醒，透過幼兒園舉辦的身心健康親師座談，意識到沒有管控小朋友使用3C產品的嚴重性，現在會互相告知要適時休息，一起到公園戶外走走。

嘉義大學幼教系教授葉郁菁近期分析研究700多份樣本。她簡報指出，結果發現，其中0歲到未滿2歲孩子使用3C產品的比例高達37.5%，2歲到未滿6歲使用比例也非常高，將近7成、68.5%，讓人擔心無法落實遠視儲備量概念。

她建議家長可以掌握「不給」和「陪伴」2大要訣，盡量延後給手機的時間，並提供更多時間和孩子互動。

國健署副署長魏璽倫會後接受媒體聯訪強調，避免過早耗盡「遠視儲備量」是關鍵，尤其12歲以前，嬰幼兒的眼睛具備生理性遠視，形同上天給的抵抗近視健康存摺，若用眼過度，會快速消耗遠視儲備量，一旦遠視儲備量不足，就有可能罹患近視，並發展為高度近視，籲家長重視。

根據國健署民國102年國小低年級學童視力保健介入計畫結果，發現每週戶外活動達11小時，1年平均可減少55%的近視發生機率；每週的日照時間超過200分鐘，可減少49%學童罹患近視機率。

國健署自109年起在幼兒園推動健康促進試辦計畫，將幼兒健康4大議題融入幼兒園日常課程活動，包括視力保健、事故傷害防制、飲食營養及健康體能；112年全台有126家幼兒園參與，其中38家選擇視力保健議題，透過愛眼健康操、護眼存摺、親子講座、出遊望遠凝視等方式，將視力保健從幼扎根。

國健署婦幼健康組科長歐良榮提醒，每年應定期檢查1到2次視力，掌握遠視儲備量，並注意用眼30分鐘須休息10分鐘，每天戶外活動2到3小時。根據美國兒科醫學會文獻，建議2歲前盡量不要看螢幕、2歲以後每天看螢幕不超過1小時，國健署出版「手機還我孩子不哭」手冊，針對幼兒使用螢幕產品常見10大情境提供應對策略。