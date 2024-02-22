飲酒、肥胖導致⋯代謝性肝病恐成肝癌主因 醫界籲篩檢

肝癌曾是國人十大癌症死因之首，被稱為台灣的國病。B肝、C肝二種病毒性肝炎，是導致肝癌的主要原因，歷屆政府推動B肝疫苗接種、C肝普篩及治療計畫後，已逐漸式微。醫界專家提醒，因飲酒、精緻飲食導致的代謝性肝炎，占比達肝癌致病原因1成以上，且近年比率不斷增長，若財務許可，國家應推動篩檢計畫，具脂肪肝、糖尿病患者等高風險患者，建議每年自費篩檢。

肝臟幾乎沒有神經，肝癌患者早期症狀不明顯，被稱「沈默的器官」。台大醫院胃腸肝膽科臨床副教授蘇東弘表示，患者若早期發現，進行肝臟移植、手術切除或電燒消融等治癒性治療，與亡率大幅下降，五年存活率可達7成；無法早期發現，患者診斷時期別已是末期，則五年存活率小於5%。

「肝癌與其他癌症相比，高危險族群明顯。」蘇東弘說，不少癌症成因、風險因子不明，肝癌則已知6成為B肝患者、3成是C肝患者，1成為代謝性肝病患者，且患者當中有15%即使沒有肝硬化也會演變為肝癌，卻常受民眾忽視。早期無症狀、風險因子明顯，也說明肝病篩檢的重要性，藉篩檢找出患者才能及早治療。

代謝性肝病的影響已開始出現，且逐漸攀升。蘇東弘說，代謝性肝病定義是經影像學檢查具脂肪肝，且患者同時具有代謝問題，如糖尿病、肥胖、三高等。受惠肝炎疫苗政策，B肝年輕患者減少，C肝患者也因篩檢及用藥政策幾乎治癒，代謝性肝病卻是逐年增加，原因是飲酒民眾比率增加，且有年輕化趨勢，且飲食精緻化導致脂肪肝患者愈來愈多，一般民眾高達3成都有脂肪肝。

衛福部2018年端出「國家消除C肝政策綱領」，推動一系列治療及篩檢措施，C肝篩檢、治療將於明年落幕。不少專家倡議，要防治肝癌國病，下一步應針對代謝性肝病患者進行篩檢。肝病防治學術基金會總執行長楊培銘表示，基金會長期倡議高危險群民眾應每年進行一次腹部超音波，若國家財務許可，樂見健保資源投入。

但楊培銘點出，健保用於超音波檢測費用，每年超過10億，一旦調整超音波檢測資格，恐引起較大財務衝擊，在執行面，衛福部必須審慎評估經費來源，才能確定篩檢對象。於此之前，建議民眾可自費篩檢，超音波費用不貴，每年只需1千元，且除了檢查肝臟狀況，若腹部如胃腸、腎臟等出現病變，也可一次發現。

蘇東弘也認同應提供代謝性肝病患者篩檢補助。他表示，肝臟篩檢方式單純，以腹部超音波為主，但代謝性肝病患者因不符現行健保篩檢資格，多不會受檢；要對代謝性肝病患者進行篩檢，目前較清楚的對象是糖尿病患者，可進行腹部超音波檢查，其他風險因子患者，則可在評估肝纖維化指數（FIB-4）後，若數值大於1再接受檢查。