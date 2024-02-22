快訊

藥妝店「1免費服務」消失！她害羞捧手心 員工揭「不提供」關鍵原因

「以馬體」貼文狂夾雜表符掀風潮？網笑比晶晶體還煩：根本Emoji暴發戶

司馬庫斯賞櫻團疑食物中毒11人送醫 醫：「這美食」超母湯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

飲酒、肥胖導致⋯代謝性肝病恐成肝癌主因 醫界籲篩檢

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
病毒性肝炎，是導致肝癌的主要原因，政府推動B肝疫苗接種、C肝普篩及治療計畫後，已逐漸式微，專家提醒，飲酒、精緻飲食導致的代謝性肝炎，占比達肝癌致病原因1成以上，且近年比率不斷增長。本報資料照片
病毒性肝炎，是導致肝癌的主要原因，政府推動B肝疫苗接種、C肝普篩及治療計畫後，已逐漸式微，專家提醒，飲酒、精緻飲食導致的代謝性肝炎，占比達肝癌致病原因1成以上，且近年比率不斷增長。本報資料照片

肝癌曾是國人十大癌症死因之首，被稱為台灣的國病。B肝、C肝二種病毒性肝炎，是導致肝癌的主要原因，歷屆政府推動B肝疫苗接種、C肝普篩及治療計畫後，已逐漸式微。醫界專家提醒，因飲酒、精緻飲食導致的代謝性肝炎，占比達肝癌致病原因1成以上，且近年比率不斷增長，若財務許可，國家應推動篩檢計畫，具脂肪肝、糖尿病患者等高風險患者，建議每年自費篩檢。

肝臟幾乎沒有神經，肝癌患者早期症狀不明顯，被稱「沈默的器官」。台大醫院胃腸肝膽科臨床副教授蘇東弘表示，患者若早期發現，進行肝臟移植、手術切除或電燒消融等治癒性治療，與亡率大幅下降，五年存活率可達7成；無法早期發現，患者診斷時期別已是末期，則五年存活率小於5%。

「肝癌與其他癌症相比，高危險族群明顯。」蘇東弘說，不少癌症成因、風險因子不明，肝癌則已知6成為B肝患者、3成是C肝患者，1成為代謝性肝病患者，且患者當中有15%即使沒有肝硬化也會演變為肝癌，卻常受民眾忽視。早期無症狀、風險因子明顯，也說明肝病篩檢的重要性，藉篩檢找出患者才能及早治療。

代謝性肝病的影響已開始出現，且逐漸攀升。蘇東弘說，代謝性肝病定義是經影像學檢查具脂肪肝，且患者同時具有代謝問題，如糖尿病、肥胖、三高等。受惠肝炎疫苗政策，B肝年輕患者減少，C肝患者也因篩檢及用藥政策幾乎治癒，代謝性肝病卻是逐年增加，原因是飲酒民眾比率增加，且有年輕化趨勢，且飲食精緻化導致脂肪肝患者愈來愈多，一般民眾高達3成都有脂肪肝。

衛福部2018年端出「國家消除C肝政策綱領」，推動一系列治療及篩檢措施，C肝篩檢、治療將於明年落幕。不少專家倡議，要防治肝癌國病，下一步應針對代謝性肝病患者進行篩檢。肝病防治學術基金會總執行長楊培銘表示，基金會長期倡議高危險群民眾應每年進行一次腹部超音波，若國家財務許可，樂見健保資源投入。

但楊培銘點出，健保用於超音波檢測費用，每年超過10億，一旦調整超音波檢測資格，恐引起較大財務衝擊，在執行面，衛福部必須審慎評估經費來源，才能確定篩檢對象。於此之前，建議民眾可自費篩檢，超音波費用不貴，每年只需1千元，且除了檢查肝臟狀況，若腹部如胃腸、腎臟等出現病變，也可一次發現。

蘇東弘也認同應提供代謝性肝病患者篩檢補助。他表示，肝臟篩檢方式單純，以腹部超音波為主，但代謝性肝病患者因不符現行健保篩檢資格，多不會受檢；要對代謝性肝病患者進行篩檢，目前較清楚的對象是糖尿病患者，可進行腹部超音波檢查，其他風險因子患者，則可在評估肝纖維化指數（FIB-4）後，若數值大於1再接受檢查。

患者 肝病 肝癌

延伸閱讀

健保放寬異位性皮膚炎生物製劑給付資格 每年7萬人受惠

10億財富女神王宥忻除夕痛失家人 淚別公公「做非常棒的榜樣」

施明德肝癌逝 肝基會提醒「這些人」是好發族群

倒扁靜坐時即診斷出肝癌！施明德自認不太注重保養：我是一個揮霍生命的人

相關新聞

她旅遊陰道腫脹 長出「這」東西寸步難行 遭日急診拒收

一名女網友於Dcard分享，日前赴日旅遊時，陰道突然嚴重腫脹，會陰部疑似長出一顆巨大的痘痘，疼痛指數破表，當晚她在旅遊下...

司馬庫斯賞櫻團食物中毒10人出院 仍有1人狂拉住院觀察

從台中自帶餐盒前往新竹司馬庫斯賞櫻的旅行團昨天出現全團13人食物中毒症狀，其中11人被送醫救治，新竹縣府衛生局表示，已採...

最強女鬼登台灣燈會 他曝創作緣由、過程不斷擲筊請示

2024台灣燈會展出的大專社會組佳作花燈「台灣奇案-陳守娘」，取材自台灣最強女鬼。創作者先泰工藝社周師傅也是在台北燈節推...

冷空氣一波波 北部午後變天濕冷 下周不排除冷氣團襲台

今天隨著鋒面通過，天氣將逐漸轉涼。中央氣象署預報員朱美霖表示，明天會進一步更轉涼，會稍微感受到涼意。預估這波東北季風影響...

逾3成未滿2歲幼童都在用3C 專家:恐過度消耗遠視儲備量

台灣國人近視情況普遍，隨著科技進步，兒童接觸3C產品的頻率也愈來愈高。專家指出，台灣未滿2歲孩童使用3C產品比率高達37...

司馬庫斯賞櫻團食物中毒11送醫 中市府：追禍首送驗

新竹縣司馬庫斯賞櫻團昨傳出團員吃下從台中帶來的餐點後，發生疑似食物中毒意外，陸續有人上吐下瀉，11人送醫治療。台中市食安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。