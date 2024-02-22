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力促政府推動蛋雞產業轉型 動保團體與立委為健康點燈

攝影中心／ 林俊良即時報導
動保團體今天邀請國會立委林淑芬（左起）、張啟楷、王育敏、陳昭姿等人，為人與動物健康點燈，力促政府推動蛋雞產業轉型跟上國際腳步。記者林俊良／攝影
動保團體今天邀請國會立委林淑芬（左起）、張啟楷、王育敏、陳昭姿等人，為人與動物健康點燈，力促政府推動蛋雞產業轉型跟上國際腳步。記者林俊良／攝影

為了解亞洲各國是否重視友善畜牧，採取積極政策與法令推動蛋雞產業轉型，由「讓雞展翅國際聯盟」（OpenWingAlliance）亞洲17國成員共同發起，針對東亞、南亞、西亞、東南亞、紐澳等亞洲（亞太）地區17個國家，以「廢除蛋雞籠飼進度」、「非籠飼轉型措施」、「蛋雞動物福利規範」三大面向、31項指標進行綜合評比，結果台灣落後韓國、不丹排名第6，在多項重要指標掛零，滿分140僅獲29分。

亞洲一年飼養超過30億隻蛋雞，近九成終生被關在格子籠裡，被剝奪一切天然自主與需求。經濟動物福利涉及人與動物健康風險、人畜共通疾病防堵與食品安全，是世界動物衛生組織（WOAH）不斷呼籲各國政府必須重視改善的重要議題。為此，動保團體今天邀請國會立委林淑芬、張啟楷、王育敏、陳昭姿等人，為人與動物健康點燈，力促政府推動蛋雞產業轉型跟上國際腳步。

動保團體今天邀請國會立委林淑芬（左起）、張啟楷、王育敏、陳昭姿等人，為人與動物健康點燈，力促政府推動蛋雞產業轉型跟上國際腳步。記者林俊良／攝影
動保團體今天邀請國會立委林淑芬（左起）、張啟楷、王育敏、陳昭姿等人，為人與動物健康點燈，力促政府推動蛋雞產業轉型跟上國際腳步。記者林俊良／攝影
由「讓雞展翅國際聯盟」(OpenWingAlliance）亞洲17國成員共同發起，針對東亞、南亞、西亞、東南亞、紐澳等亞洲國家「廢除蛋雞籠飼進度」、「非籠飼轉型措施」、「蛋雞動物福利規範」三大面向、31項指標進行綜合評比，結果台灣落後韓國、不丹排名第6，在多項重要指標掛零，為此動保團體今天邀請新國會多位立委，力促政府推動蛋雞產業轉型跟上國際腳步。記者林俊良／攝影
由「讓雞展翅國際聯盟」(OpenWingAlliance）亞洲17國成員共同發起，針對東亞、南亞、西亞、東南亞、紐澳等亞洲國家「廢除蛋雞籠飼進度」、「非籠飼轉型措施」、「蛋雞動物福利規範」三大面向、31項指標進行綜合評比，結果台灣落後韓國、不丹排名第6，在多項重要指標掛零，為此動保團體今天邀請新國會多位立委，力促政府推動蛋雞產業轉型跟上國際腳步。記者林俊良／攝影

動保團體 西亞

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