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一年在外送平台花了多少錢？foodpanda年度回顧測驗首登場 熱門榜單由「它」再奪冠

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
foodpanda首次推出個人化年度回顧活動，讓消費者可回顧過去一年的下單次數、最常叫的食物、最愛的餐廳等數據。圖／ foodpanda提供
foodpanda首次推出個人化年度回顧活動，讓消費者可回顧過去一年的下單次數、最常叫的食物、最愛的餐廳等數據。圖／ foodpanda提供

外送服務的便利性讓許多人用過就上癮離不開，但你知道你1年叫了多少次外送、最愛吃哪類食物、總共花了多少錢嗎？foodpanda首次推出「個人化年度回顧」活動，會員現在只要打開App，或是直接前往foodpanda年度回顧測驗活動網站（https://pse.is/5lzngg），就可以看到自己在2023年的下單次數、最常叫的食物類型、最常下單的時段，又或是最情有獨鍾的店家，一次了解自己的年度外送分析，甚至還能看出自己在特殊節日叫了什麼，以及自己在外送消費力的全台排名。

另外，foodpanda也同步公布了2023年外送數據，「奶茶」不負眾望蟬聯全台外送熱門品項霸主，甜不辣則緊接在後；近一步看各地區的熱門餐點也小有不同，宜蘭及花東地區熱愛小籠包，榮登東部排行榜冠軍；而米血則打敗熱狗，成為南部的熱銷之王；離島地區金門、澎湖則出乎意料的熱愛各種手搖飲，由奶茶、紅茶、鮮奶茶包辦前3名，且台灣人愛喝飲料，無論手搖飲或包裝飲料都逃不過，以往生鮮雜貨熱銷品項多由雞蛋、鮮奶搶下名次，而2023年由麥香奶茶、紅茶強勢佔據第一名及第三名的寶座，第二名則為營養又便宜的金針菇。

其他還有一些有趣的數據，foodpanda也同步揭秘。包括高雄人最常點選加飯、加麵，堪稱全台胃口最大；新北人訂購外送的平均距離最短，就連在家門口巷子的餐廳也要叫foodpanda送；台中人最愛在晚上10點至凌晨3點訂宵夜；而全台最慷慨的用戶落腳彰化縣鹿港鎮，平均每張單給100元，1年就送出超過7萬元的小費。

foodpanda公布2023年外送數據，奶茶不負眾望蟬聯全台外送霸主，甜不辣則緊接在後，而生鮮雜貨熱銷排名也由麥香奶茶、紅茶強勢佔據第一名及第三名的寶座。圖／ foodpanda提供
foodpanda公布2023年外送數據，奶茶不負眾望蟬聯全台外送霸主，甜不辣則緊接在後，而生鮮雜貨熱銷排名也由麥香奶茶、紅茶強勢佔據第一名及第三名的寶座。圖／ foodpanda提供
即日起只要開啟foodpanda APP主頁面就能查看專屬於自己的年度總回顧，快來看看你去年「吃出來」的美食數據。圖／ foodpanda提供
即日起只要開啟foodpanda APP主頁面就能查看專屬於自己的年度總回顧，快來看看你去年「吃出來」的美食數據。圖／ foodpanda提供

foodpanda 外送 奶茶

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