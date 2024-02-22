一年在外送平台花了多少錢？foodpanda年度回顧測驗首登場 熱門榜單由「它」再奪冠

外送服務的便利性讓許多人用過就上癮離不開，但你知道你1年叫了多少次外送、最愛吃哪類食物、總共花了多少錢嗎？foodpanda首次推出「個人化年度回顧」活動，會員現在只要打開App，或是直接前往foodpanda年度回顧測驗活動網站（https://pse.is/5lzngg），就可以看到自己在2023年的下單次數、最常叫的食物類型、最常下單的時段，又或是最情有獨鍾的店家，一次了解自己的年度外送分析，甚至還能看出自己在特殊節日叫了什麼，以及自己在外送消費力的全台排名。

另外，foodpanda也同步公布了2023年外送數據，「奶茶」不負眾望蟬聯全台外送熱門品項霸主，甜不辣則緊接在後；近一步看各地區的熱門餐點也小有不同，宜蘭及花東地區熱愛小籠包，榮登東部排行榜冠軍；而米血則打敗熱狗，成為南部的熱銷之王；離島地區金門、澎湖則出乎意料的熱愛各種手搖飲，由奶茶、紅茶、鮮奶茶包辦前3名，且台灣人愛喝飲料，無論手搖飲或包裝飲料都逃不過，以往生鮮雜貨熱銷品項多由雞蛋、鮮奶搶下名次，而2023年由麥香奶茶、紅茶強勢佔據第一名及第三名的寶座，第二名則為營養又便宜的金針菇。