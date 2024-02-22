「微罪不記點」路權團體不埋單 王國材：盼本會期立院討論

違規記點新制去年上路後，民怨四起，交通部為平息眾怒拋出將研議「微罪不記點」，包括罰鍰1200元以下交通違規不記點，民眾檢舉也不記點，不過路權團體不埋單，痛批道安走回頭路。交通部長王國材今天表示，希望本會期可在立法院提出處理修法版本，由三黨立委討論，若認為有個別項目較危險，可逐一檢視，通盤調整。

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談到「微罪不記點」再掀起路權團體批評聲浪，王國材表示，罰款不變，所有違規都按過去執行；不過，現在要討論的是，因去年加嚴違規記點後，不僅職業駕駛團體有意見，一般民眾也有民怨，因此經過討論後，希望在安全與民怨之間取得平衡。

王國材說，以1200元以下交通違規罰金為基準，包括微罪不罰、微罪不開放檢舉，以及微罪不記點。他說，過去相關裁罰細節第12條也有相關規定，如超速10公里不罰、酒駕超過0.02毫克不罰，以及超重10%以內也不罰。

他說，目前方向是引用這些項目中，作為針對民眾檢舉、違規記點，其微罪不罰的規範。他強調，中央、地方也要負起責任來，整頓交通環境，讓民眾不易違規；因此，在交通工程環境整頓前，先做權益措施，從這樣方向檢討，若未來交通工程環境處理妥適，大家也不易因此違規，屆時就會再調整。

對於路權團體質疑，以1200元為基準，用金額來衡量安全與否是否妥當，王國材強調，若認為1200元以下交通違規，有涉危害安全項目，未來處罰條例項目中可調高，罰款變成1200元以上。

王國材說，目前擬調整的方向，將會在提送立法院處罰條例版本中，可由三黨委員討論，希望這個會期在國會提出，因去年商議結果也是經多黨討論，若認為有個別項目比較危險，就可逐一檢視，系統性通盤個別調整。