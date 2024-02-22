國小生緊湊行程太可怕 眼科醫提出近視研究向家長喊話

一對才就讀國小的小兄妹堪稱魔鬼行程的作息曝光之後，引起廣泛討論。眼科醫師王孟祺在臉書粉絲專頁「王孟祺醫師-眼科最前線」發文表示，這幾天父母間討論的最多的不外乎是虎媽為小朋友安排的超緊行程，姑且不論對小孩身心發展是否有不良影響，從眼科醫師的角度來看，對這兩名小朋友的眼球健康深感憂慮。

他表示，從報載的行程來看，小朋友從早到晚都是從事近距離的視覺活動，而且幾乎完全沒有戶外活動的時間。

王孟祺表示，從最近的近視研究來看，2022年的一篇研究顯示，戶外活動的次數，如果1周只有一次，與每周2次以上來做比較，近視的風險將比有大幅的增加。如果都沒有戶外活動，風險可想而知。相反的，如果近距用眼的時間愈長，近視的風險也會愈高。

行程規畫中，還提到小朋友要在車上完成學校的功課。王孟祺表示，另外一篇研究也顯示，不良的用眼習慣或姿勢，都會大幅提高近視的風險，其中有一項就是坐車時看書。

王孟祺表示，發生近視的原因，除了基因影響以外，後天的用眼環境與用眼習慣影響也非常大。一篇研究發現，如果父母有近視，再加上不良的環境影響，綜合起來的近視風險比單一的基因影響或環境的影響還要更多，也就是基因與環境有加成的作用。

他說，在台灣因為近視的盛行率非常高，雙親都有近視可謂非常普遍，所以在基因上我們就比較容易近視，如果再不多加注意用眼習慣，近視的惡化會相當的可怕。