病童上課先抓15分鐘 這皮膚疾病長大會好 醫：是迷思

現年8歲的小豪2歲時就罹患異位性皮膚炎，不僅夜不成眠，半夜必須起來抓癢，還導致寫作業時經常分心，必須先抓癢15分鐘後才能安靜下來唸書，導致學習進度落後，自費接受生物製劑治療後，狀況才有改善。醫師表示，許多家長誤信異位性皮膚炎會自己好，或擔心藥物副作用而未積極治療，反而加劇患者長大後演變為重度患者、或出現併發症的機率。

異位性皮膚炎病友協會、台大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜表示，異位性皮膚炎已被發現至少40年，但過去家長常認為只是「皮膚會養、沒什麼了不起」，或認為隨孩子長大疾病自然會好，但根據研究，有3成病友7歲後不僅沒有痊癒，還會演變為重症；且若父母均為異位性皮膚炎患者，或有過敏症狀等，則孩子高達一半機率會發病。

朱家瑜表示，在不穩定治療的情況下，高達8成異位性皮膚炎患者會出現氣喘或過敏性鼻炎等「第二型免疫反應失調」相關發炎反應，其致病機轉是免疫細胞引起皮膚發炎，若長期抓癢可能會導致苔蘚反應，或讓皮膚變得又黑又乾。

「該疾病好發於青少年，常導致就業困難，臨床上許多患者甚至因此無法工作。」朱家瑜表示，曾遇過好幾位20多歲的患者，因疾病外觀常導致患者社交受阻，遲無法找到工作，每天宅在家裡當「啃老族」，接受治療後狀況改善，才接受職訓找到工作，也遇到共度一生的女友，「治療異位性皮膚炎有公衛意義，能減少患者因宅在家造成的心血管疾病、憂鬱症及自殺比率等。」

台灣兒童過敏氣管免疫及風濕病醫學會理事長姚宗杰表示，雖然成人也會得異位性皮膚炎，但高達8成患者5歲前就發作，若小時控制不佳，長大還會演變成呼吸道過敏等疾病；患者對穩定用藥的疑慮，主要是擔心藥物副作用，但發炎是慢性疾病，一經停藥很容易復發，且若使用類固醇、抗生素，未按醫囑減藥還恐導致症狀加劇、反撲。

健保於本月1日起，將生物製劑用藥資格限制下修至6歲以上、18歲以下均可用藥。病友小豪主治醫師、土城醫院皮膚科科主任楊靜宜說，以安全性來說，異位性皮膚炎藥物中，生物製劑安全性較高、副作用較少，國外研究指出，生物製劑可降低34%過敏發生與惡化，氣管、過敏性鼻炎風險也能減少，但須留意注射部位發炎、結膜炎等副作用，建議患者家長可視實際需求，與主治醫師討論治療決策。