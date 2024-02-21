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全家便利商店「穆斯林友善商品專架」拓展至全國155間店！79間店設有「穆斯林友善熟食專區」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店以「穆斯林友善餐食開發」、「穆斯林友善商品專區擴大」及「賣場友善外語標示」三大作法，打造穆斯林朋友便利安心的購物場域。圖／全家便利商店提供
全家便利商店以「穆斯林友善餐食開發」、「穆斯林友善商品專區擴大」及「賣場友善外語標示」三大作法，打造穆斯林朋友便利安心的購物場域。圖／全家便利商店提供

根據全球穆斯林旅遊指數，台灣常年是穆斯林造訪非伊斯蘭國家旅遊人數最多的前三名，每年台灣國際觀光客中也約有兩成是穆斯林；且據政府統計，在台穆斯林生活人口包含新住民、移工也已達30萬人以上且逐年攀升。全家便利商店繼去年12月與臺北市政府觀光傳播局、中國回教協會攜手，於北市8家觀光景點型店舖打造「穆斯林友善商品專架」後，今天（2月21日）再於「全家」101店舉辦穆斯林友善通路發布會，正式宣布「全家」將以「穆斯林友善餐食開發」、「穆斯林友善商品專區擴大」及「賣場友善外語標示」三大作法，成為穆斯林朋友最便利安心的購物場域，並透過通路力量實踐DEI多元共融精神，同時響應聯合國永續發展目標SDG10減少不平等。

根據長期關注東南亞移工友善議題的非營利組織「One-Forty」觀察，以穆斯林信仰為大宗的印尼籍移工，到便利商店最常遇到「沒標示外語，難挑選商品」、「因宗教信仰，擔心誤吃禁忌食品」等困擾。「全家」為回應需求，將「穆斯林友善商品專架」從北市8間店舖，於兩個月內快速拓展至全國155間店，並打造79間店舖設有「穆斯林友善熟食專區」，方便安心選用熱食且避免接觸到豬肉類食品與盛裝器具。同時，獨家開發全新東南亞風味冷凍餐盒「庫瑪雞肉佐泰米飯」、「印度咖哩魚佐香料飯」與「雞肉餅佐薑黃飯」，由中國回教協會監製，製程皆符合清真食品規範。此外，並於賣場內外張貼以印尼語為主的友善告示，如：專區海報、產品包裝、專屬器具等，方便穆斯林消費者認明後安心使用選購。

全家便利商店總經理薛東都表示，「全家」為最貼近消費者的生活場域，希冀透過逾4,200家的密集店點及24小時營業特性，滿足不同客群的生活需求。因應穆斯林旅客、移工與新住民人數漸增，「全家」加速穆斯林友善計畫，於去年12月攜手北市府觀傳局與中國回教協會，於北市觀光景點店舖設置「穆斯林友善商品專架」獲得好評後，此次快速擴大店舖數至全國，並將友善措施延伸至熟食區、鮮食商品開發，並強化賣場友善告示，打造多元族群友善的通路。

中國回教協會副理事長馬超彥表示，回教協會長期在台灣推廣穆斯林友善環境，涵蓋餐旅住宿與消費通路，並希望透過穆斯林友善場域、商品與清楚賣場標示，幫助在台穆斯林朋友減少文化衝擊與語言隔閡所帶來的不便。台灣擁有密集的便利商店據點，也成為旅客、移工與新住民的重要生活場域，期「全家」透過提供符合需求的商品與服務，為穆斯林打造更友善的購物體驗。

「全家」穆斯林友善計畫以「友善餐食開發」、「友善商品專區擴大」及「賣場友善外語標示」三大作法，打造穆斯林朋友最便利安心的通路。由中國回教協會查核確認的「穆斯林友善商品專架」，提供近50項零食、餅乾、飲料、禮盒，目前於全國155間店舖皆有設置。

為滿足熱食需求，另於79間店舖設立有「穆斯林友善熟食專區」，供應穆斯林可食用之南洋酸辣燙「馬尚煮」、夯蕃薯、茶葉蛋等，且透過專屬器具與隔板設計，避免穆斯林接觸到豬肉類食品與用具。整體賣場透過印尼語標示，自店外「穆斯林友善商店」海報，至店內專架與熟食區告示等，皆提供穆斯林可理解且安心選購符合飲食規範的環境。

為因應穆斯林餐食需求，「全家」即日起陸續推出4款獨家開發的穆斯林友善鮮食，皆由中國回教協會監製，製程符合穆斯林飲食規範，其中，東南亞風味冷凍餐盒「庫瑪雞肉佐泰米飯」、「印度咖哩魚佐香料飯」與「雞肉餅佐薑黃飯」，與長榮空廚外籍主廚共同開發，呈現東南亞道地料理特色風味，讓穆斯林觀光客、移工與新住民在台灣也能吃到家鄉味，目前優先於2千店開賣；另有長榮航空經典機上美味「維也納奶油麵包」可選擇，同樣為穆斯林友善商品，全店皆可購買。

此外，線上商城「全家行動購」同步推出穆斯林友善商品專區，提供穆斯林可食用肉品、零食餅乾、泡麵、乾貨等多元商品，在線上即可便利購買、安心品嘗。

全家便利商店79間店舖設立有「穆斯林友善熟食專區」，供應穆斯林可食用之南洋酸辣燙「馬尚煮」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店79間店舖設立有「穆斯林友善熟食專區」，供應穆斯林可食用之南洋酸辣燙「馬尚煮」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店79間店舖設立有「穆斯林友善熟食專區」，透過專屬器具與隔板設計，避免穆斯林接觸到豬肉類食品與用具。圖／全家便利商店提供
全家便利商店79間店舖設立有「穆斯林友善熟食專區」，透過專屬器具與隔板設計，避免穆斯林接觸到豬肉類食品與用具。圖／全家便利商店提供
全家便利商店以「穆斯林友善餐食開發」、「穆斯林友善商品專區擴大」及「賣場友善外語標示」三大作法，打造穆斯林朋友便利安心的購物場域。圖／全家便利商店提供
全家便利商店以「穆斯林友善餐食開發」、「穆斯林友善商品專區擴大」及「賣場友善外語標示」三大作法，打造穆斯林朋友便利安心的購物場域。圖／全家便利商店提供
為因應穆斯林餐食需求，全家便利商店推出4款獨家開發的穆斯林友善鮮食，皆由中國回教協會監製，製程符合穆斯林飲食規範。圖／全家便利商店提供
為因應穆斯林餐食需求，全家便利商店推出4款獨家開發的穆斯林友善鮮食，皆由中國回教協會監製，製程符合穆斯林飲食規範。圖／全家便利商店提供
全家便利商店將「穆斯林友善商品專架」從北市8間店舖，於兩個月內快速拓展至全國155間店。圖／全家便利商店提供
全家便利商店將「穆斯林友善商品專架」從北市8間店舖，於兩個月內快速拓展至全國155間店。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出4款獨家開發的穆斯林友善鮮食，其中東南亞風味冷凍餐盒「庫瑪雞肉佐泰米飯」、「印度咖哩魚佐香料飯」、「雞肉餅佐薑黃飯」與長榮空廚外籍主廚共同開發，呈現東南亞道地料理特色風味，目前優先於2千店開賣。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出4款獨家開發的穆斯林友善鮮食，其中東南亞風味冷凍餐盒「庫瑪雞肉佐泰米飯」、「印度咖哩魚佐香料飯」、「雞肉餅佐薑黃飯」與長榮空廚外籍主廚共同開發，呈現東南亞道地料理特色風味，目前優先於2千店開賣。圖／全家便利商店提供
全家便利商店化身全台最大穆斯林友善通路，三面向打造安心購物場域。左二為北市府觀傳局局長王秋冬、左三為全家便利商店總經理薛東都、右三為中國回教協會副理事長馬超彥、右二為One-Forty創辦人陳凱翔、右一為穆斯林代表Naida。圖／全家便利商店提供
全家便利商店化身全台最大穆斯林友善通路，三面向打造安心購物場域。左二為北市府觀傳局局長王秋冬、左三為全家便利商店總經理薛東都、右三為中國回教協會副理事長馬超彥、右二為One-Forty創辦人陳凱翔、右一為穆斯林代表Naida。圖／全家便利商店提供

移工 穆斯林 賣場

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