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宜蘭超離譜櫻花林！沒有盡頭全盛開 飄飄櫻花雨大爆美
宜蘭玉蘭茶園是欣賞平原美景的絕佳制高點，櫻花景色怡人，附近一條「櫻花隧道」栽種昭和櫻、富士櫻及白色的吉野櫻等，各品系櫻花最近齊綻放、大滿開，漫步隧道仰望櫻花雨飄落，美到讓人癡醉，把握賞花期持續到下月初。
大同鄉松羅村的玉蘭茶園原本就種有櫻花，附近民宿主人多年前細心栽種粉紅及白色系的櫻花，密集成林，細軟枝條彎成一條長約70公尺的櫻花隧道，最近櫻花幾乎全盛開，映入眼簾一片粉紅，非常好看。
外地遊客初見美景，美呆了，忍不住驚呼「超離譜的櫻花林」、「放眼望去沒有盡頭..全盛開」、「不必大老遠跑去武陵農場看櫻花了」。
由於前往欣賞美景，必須開過一條小山路，道路比較狹窄，所以遊客不多，拍照不會有他人闖入，算得上是非常好拍，好打卡的「櫻花秘境」。
此處櫻花品種有粉色的昭和櫻、富士櫻、香水櫻及白色的吉野櫻，把整個櫻悅景觀渡假別墅裝點更加柔美，且民宿主人相當佛心，只要打卡分享就能免費入園，要不然就自由投錢入箱100元當清潔費，附近還有大同鄉九寮溪生態園區、崙埤公園也有櫻花，建議可以一併順遊。
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