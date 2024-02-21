宜蘭超離譜櫻花林！沒有盡頭全盛開 飄飄櫻花雨大爆美

宜蘭玉蘭茶園是欣賞平原美景的絕佳制高點，櫻花景色怡人，附近一條「櫻花隧道」栽種昭和櫻、富士櫻及白色的吉野櫻等，各品系櫻花最近齊綻放、大滿開，漫步隧道仰望櫻花雨飄落，美到讓人癡醉，把握賞花期持續到下月初。

大同鄉松羅村的玉蘭茶園原本就種有櫻花，附近民宿主人多年前細心栽種粉紅及白色系的櫻花，密集成林，細軟枝條彎成一條長約70公尺的櫻花隧道，最近櫻花幾乎全盛開，映入眼簾一片粉紅，非常好看。

外地遊客初見美景，美呆了，忍不住驚呼「超離譜的櫻花林」、「放眼望去沒有盡頭..全盛開」、「不必大老遠跑去武陵農場看櫻花了」。

由於前往欣賞美景，必須開過一條小山路，道路比較狹窄，所以遊客不多，拍照不會有他人闖入，算得上是非常好拍，好打卡的「櫻花秘境」。