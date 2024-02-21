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36萬包香辣蝦味先含蘇丹紅 除致癌風險對兩器官有毒性

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
高市衛生局追查，8公斤含蘇丹紅色素3號的辣椒粉流向裕榮食品股份有限公司，已製成「蝦味先 香辣口味」36萬6841包，共為3萬1208.65公斤。圖／高市衛生局提供
高市衛生局追查，8公斤含蘇丹紅色素3號的辣椒粉流向裕榮食品股份有限公司，已製成「蝦味先 香辣口味」36萬6841包，共為3萬1208.65公斤。圖／高市衛生局提供

雲林縣濟生公司斗六廠生產含有致癌物蘇丹色素3號的辣椒粉，有8公斤流向生產「蝦味先」的高雄市裕榮食品公司，高雄市衛生局追查發現，業者已製成3萬餘公斤、共36萬6841包香辣口味的蝦味先，但目前庫存僅剩1300多包，其餘都已流向賣場通路，衛生局已責令業者通知全國各下游通路緊急下架回收。

屏東縣檢驗中心指出，蘇丹紅色素於民國107年6月28日已被環保部公告為「毒性化學物質」，列入環保署跟衛福部工業原料聯合稽查範圍。

蘇丹紅是多種化合物的總稱，為一種脂溶性的「偶氮類芳香族化合物」，常見種類有蘇丹紅1號、2號、3號、4號。在工業上常用來於溶劑、蠟、塑膠或汽油等增色。但不肖業者為了讓食品看起來有更飽滿的橘紅色，常在某些食品例如鴨蛋黃、辣椒粉、腐乳或其他食用色素中添加蘇丹紅。

世界衛生組織轄下的國際癌症研究機構（IARC）目前將蘇丹紅歸類為第三級致癌物，也就是「未能分類致癌物」，民眾長期使用除有致癌風險外，也容易造成肝腎具有毒性。

台北市衛生局提醒，蘇丹色素具有潛在致癌性，非我國准用的著色劑，不得使用於食品中，食品業者應落實原料與製程之管理，避免觸法。

色素 蘇丹 衛生局

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