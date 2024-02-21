健康你我他／挑戰當保險業務 勇敢走出舒適圈

年近退休之際，卻在去年十月底突遭公司資遣，惆悵之餘，也只能默默接受。這年歲要應徵工作難上加難，即便機會渺茫我還是投遞履歷。值得欣慰的是年屆50歲被資遣，享有9個月失業補助，至少還有微薄的補償。

數年前一場車禍，在辦理理賠時接觸保險證照考試訊息，利用工作之餘備考，之後陸續取得保險相關證照。這回失業期間利用平日早上到壽險公司學習業務，從內勤走向業務，抱著且走且學習的態度，一切都是新鮮。

回首過往30幾年工作資歷，內勤人員都被關在辦公室裡，但身旁的業務朋友只要顧好業務，就可以自主安排時間，收入多寡但憑自身努力，也讓我下定決心跨領域挑戰業務工作。

保險業務和內勤工作性質差別大，不僅要說、聽、讀、寫，保險知識就有許多面向，還需要獨自面對人群。如何克服畏懼，真的需要很大的勇氣。如今對於業務工作較為熟悉，雖還不能面對客戶，但至少一步一腳印，認真觀摩和學習，至今略有心得。

俗話說 : 「人一輩子當過一次業務，才能體會箇中滋味。」人生行到水窮處，哀怨於事無補，唯有激勵自己在新的一年將自己歸零，勇敢走出舒適圈，敞開胸懷看世界。雖然至今尚未有業績，但我相信只要有心，堅持到底，必能闖出另一片天。