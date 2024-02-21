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搭郵輪帶電子煙入境 小心挨罰

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆關公布去年緝私績效，查獲電子煙、豬肉製品和大陸香菇、大蒜等物品。圖／基隆關提供
基隆關公布去年緝私績效，查獲電子煙、豬肉製品和大陸香菇、大蒜等物品。圖／基隆關提供

海運貨櫃體積龐大、貨物品項多，不法份子會將貨櫃作為掩護走私管道。財政部關務署基隆關昨發布去年緝私成果，毒品有14件、660公斤，以大麻、K他命為主；管制農產品部分，查獲走私大陸香菇8210公斤及大蒜891公斤。

疫情趨緩後基隆港郵輪客運回溫，基隆關提醒遊客，搭郵輪出國可買到電子煙或加熱菸，因在國內使用不合法，如果帶下船，通關前又未申報放棄，海關將沒入，並移交衛生機關依菸害防制法裁處，罰鍰5萬元起跳。

基隆關昨公布去年緝私績效，包括毒品查獲14件，總重660公斤，種類以大麻及K他命為主。走私農產品有大陸香菇8210公斤、大蒜891公斤。私菸部分，查獲紙菸12萬6104支、加熱菸60萬5040支、電子煙800具、菸油295瓶及相關器具4萬9801件。防堵非洲豬瘟入境，海關也加強查緝肉品，去年查獲走私未經檢疫豬肉及含有豬肉製品33件，計27公斤。

基隆關指出，農產品走私方式以海運一般貨物夾藏為主，菸品走私以海運快遞貨物夾藏為大宗，走私未經檢疫豬肉及含有豬肉製品多以郵包夾藏。海運貨櫃體積龐大，貨物品項眾多且種類繁雜，緝私難度高。

查緝走私過程與不肖份子諜對諜，辦案人員會緊盯來自高風險港口、廠商或高風險貨品會加強查驗，平時與各查緝機關交流情資，分析查獲案件型態，並即時鎖定可疑對象與走私熱點，加強攔查高風險貨物。

基隆港 豬肉 走私

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