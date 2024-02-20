網紅Cheap轟交通部擬微罪不記點「開倒車」 車友酸：大違停時代來臨

檢舉達人存廢長期掀起熱議，違規記點路後，再掀民怨，並引發職業駕駛強烈反彈。交通部長王國材表示，交通部目前研議「微罪不記點」，檢討罰款1200元以下交通違規不記點。關注行人改革的網紅Cheap說，台灣交通工程、教育幾乎付之闕如，連執法也開倒車。台灣摩托車友協會也說，此舉和交通改善背道而馳，等於迎接大違停時代，讓道安走回頭路。

王國材接受Yahoo TV「齊有此理」節目專訪，今天中午預錄播出。提到違規記點機制，王國材表示，大部分駕駛或職業駕駛都遵守規則，此項制度初衷目標是針對「累犯」，因總是有些人認為，繳完錢就可了事，不斷持續違規。

王國材表示，每年有400個行人遭撞身亡，交通部必須和時間賽跑，執法是「短期教育」，「政府也不是缺錢」，否則時間一拉長，仍用過去宣導方式，3年才會看見效果，開罰6000元上路後，馬上停讓行人效果隨之出現。

他說，目前已經有些項目免記點，交通部將研擬「微罪不記點」，例如1200元以內罰款不記點，若民眾交通違規被罰600或1000元就不會記點，現階段已在討論相關方向。

Cheap表示，記點制度是為淘汰不適任駕駛，讓不具備安全駕駛能力的人，不再繼續侵害其他用路人，交通部這項主張，令人非常遺憾，方向完全錯誤，工程、教育都已完全不作為，連執法都開倒車，可預見未來台灣交通仍不會改善。

台灣摩托車友協會（TMRA）秘書長劉成謙指出，若交通部因面臨其他團體壓力放寬，讓不合規定的違規常態化，喪失政府該維持的立場，變相放寬違規停車，等於「大違停時代」來臨。