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2024台北國際書展揭幕 蔡英文總統揭幕參觀荷蘭館、讀字樂園
蔡英文總統上午主持2024台北國際書展揭幕 ，並參觀荷蘭主題國館、NGO讀字樂園，本次第32屆2024台北國際書展於2月20日至25日在台北世貿中心一館舉行，為期6天，共有荷蘭主題國館、文學書區、數位主題館、公民書區、國家人權館及船說兒童主題館。參展的獨立出版聯盟租來旋轉木馬、咖啡杯等各種遊樂園設施，將書展打造成全世界獨一無二、歡樂而溫暖的「讀字樂園」。
本屆參展國有34國、國內外參展出版社為509家，超過400場閱讀活動，熱鬧非凡。今年是荷蘭到台灣的400年，在有歷史意義的年度，邀請到荷蘭作為今年書展的主題國，尤其荷蘭在台辦事處譚敬南代表還邀請國際頂尖的荷蘭建築事務所MVRDV設計展場，不只結合永續、多元，還重現了台灣一段重要的歷史，荷蘭主題國在今年書展為我們呈現了許多珍本以及古船，希望觀眾們在逛展時，能藉由這些古文物，去重新感知台灣在世界舞台上的定位。
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