婦人產後經常「褲底一片濕」 醫用這招助她改善尿失禁

1名42歲婦人產後跳舞或跑步時總會憋不住尿，抱怨「經常一片濕」，為此減少出門，整天在家看電視，導致體重暴增，讓她十分苦惱。就醫後查出她罹患了「應力性尿失禁」，由於她排斥手術，醫師於是建議採用「尿道填充注射療法」，終於大幅改善漏尿情形。

亞洲大學附屬醫院婦女泌尿科主任蕭子玄說，應力性尿失禁是指當大笑、搬重物、咳嗽或打噴嚏時，腹部壓力突然增加，連帶造成膀胱內壓力也上升，萬一患者的尿道阻力太低，就會導致尿液漏出，好發於多次生產、胎兒體重較重、停經後及肥胖的患者。

他說，若只有在用力咳嗽或跳躍才會漏出一點點尿，平時不需護墊或衛生棉保護，這類患者適合較保守的治療，反而是起身或走動就會漏尿，平時需使用護墊才不會弄濕褲子，則屬於嚴重等級，治療選項應較積極。

婦人起初以為應力性尿失禁都必須手術治療，因此十分排斥就醫。直到告知可透過尿道填充注射療法改善，她才卸下心防接受治療，且注射隔天就明顯感覺到比較不會漏尿，也沒有傷口或疼痛感，令她感覺相當神奇。

蕭子玄說，治療應力性尿失禁的患者，必須考量其年齡、運動量、生活習慣及與伴侶的關係，並根據骨盆肌肉肌膜層對排尿器官的支撐力量及漏尿嚴重度，規畫個人化的治療計畫。通常會先透過提肛訓練等保守性治療觀察恢復情形，若改善幅度有限，則會建議中段尿道懸吊微創手術治療。

他說，相較於微創手術仍有傷口問題，經由膀胱內視鏡填充物注射在尿道，藉此增加尿道的阻力，改善應力性尿失禁，是介於藥物與手術之間的折衷選擇，且兼具免開刀及效果佳等優點，併發症極少。注射的填充物為不可吸收凝膠材質，對於不適合或不想手術的患者，可以提供不一樣的選項。

蕭子玄說，許多女性長期為應力性尿失禁所苦，因羞於啟齒不敢就醫，影響生活品質，其實應力性尿失禁治療方式相當多元，積極的就醫態度是擺脫尿失禁的第一步。