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台南建城400年 中華郵政23日發行台南400紀念郵票

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中華郵政表示，2月23日發行「台南400紀念郵票小全張」1張，內含郵票面值8元、28元各1枚。圖／中華郵政提供
中華郵政表示，2月23日發行「台南400紀念郵票小全張」1張，內含郵票面值8元、28元各1枚。圖／中華郵政提供

今年適逢台南建城400年，中華郵政表示，2月23日發行「台南400紀念郵票小全張」1張，內含郵票面值8元、28元各1枚。

中華郵政指出，小全張以台南不同時期代表建築物為設計，背景底圖為熱蘭遮城彩繪圖；左側郵票以赤崁樓、台南鄭氏家廟、台南神學院、台南市美術館1館（原台南警察署）呈現歷經荷治、明鄭、清領、日治時期之歷史演進；右側郵票為台南市立圖書館（新總館），象徵現代知性文化，整體設計傳達台南世代交替、永續傳承、展望未來。

中華郵政表示，配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡（含護卡套）各1批，提前於2月21日發售；製作預銷首日戳小全張封，於郵票發行當日發售。另推出「台南400紀念郵摺」，內頁編排融入歷史、人文、民俗、藝術及生態各領域，含郵票8枚、小全張3張，可至全國各地郵局、郵政博物館或至「中華郵政集郵電子商城」網站選購。

中華郵政表示，郵票發行同日上午10時20分，於台南市美術館1館舉辦郵票發行典禮，上午10時至下午3時，於郵票發行典禮現場設置臨時郵局服務民眾。

此外，中華郵政今天也宣布，為應業務需要，2月23日添印2022年1月12日發行「故宮玉器郵票(續3)」面值15元。

中華郵政 台南 美術館

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