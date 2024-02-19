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今年首例本土麻疹病例曾到竹北藏壽司 衛生局提醒這細節

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
衛福部疾管署副署長羅一鈞說，國內首例麻疹本土病例，為北部30多歲男性，提醒2月11日下午2時至3時30分曾於竹北藏壽司用餐民眾，應進行自我健康管理。記者沈能元／攝影
衛福部疾管署副署長羅一鈞說，國內首例麻疹本土病例，為北部30多歲男性，提醒2月11日下午2時至3時30分曾於竹北藏壽司用餐民眾，應進行自我健康管理。記者沈能元／攝影

國內出現今年首例麻疹本土病例，為北部30多歲男性，2月11日下午2點到3點半曾到竹北市藏壽司用餐。新竹縣衛生局提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，提醒曾於該時段出入的民眾如有發燒、鼻炎、結膜炎、紅疹等症狀，應戴上口罩儘速就醫，並主動告知醫師相關暴露史。

新竹縣衛生局表示，該麻疹個案2月12日發燒，次日因發燒未退而至醫院急診，返家後持續發燒並伴隨咳嗽、喉嚨痛等症狀，2月15日因發燒且出現紅疹，再次至醫院急診後，經通報檢驗確診為麻疹。因個案於暴露期間無出國史，故研判為今年首例國內感染病例，可能感染來源尚在調查中。

新竹縣衛生局已針對藏壽司2月11日下午1點半到5點半的工作人員，共計28位員工列冊追蹤，進行自主健康監測至2月29日。針對列冊人員給予衛教，如出現疑似相關症狀，應主動聯繫衛生單位安排就醫採檢。

新竹縣衛生局提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，請醫師提高警覺，於病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應立即通報，以利衛生機關及時採取防治措施，避免疫情擴大。民眾如有發燒、鼻炎、結膜炎、紅疹等症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。

發燒 衛生局 麻疹

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