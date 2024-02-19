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2月熱爆今逾百氣象站破30度 周四變天入夜驟降剩15度

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
周三前各地暖熱夏天，周四起鋒面通過，加上東北季風增強，白天仍溫暖舒適，北部、東半部高溫26至27度，估下半天明顯轉涼，入夜後溫度一路下探至15度。示意圖。圖／本報資料照片
周三前各地暖熱夏天，周四起鋒面通過，加上東北季風增強，白天仍溫暖舒適，北部、東半部高溫26至27度，估下半天明顯轉涼，入夜後溫度一路下探至15度。示意圖。圖／本報資料照片

今天各地暖如夏，中央氣象署全台逾100個測站，出現逾30度高溫，署屬氣象站最高溫為高雄32.4度，寫下設站近百年來，2月第二高溫紀錄。周四起，鋒面通過，加上東北季風增強，白天仍溫暖舒適，北部、東半部高溫26至27度，估下半天明顯轉涼，入夜後溫度一路下探至15度。

中央氣象署預報員張竣堯表示，高雄氣象站今天確實最高溫，且打破去年高溫紀錄，不過因其曾遷站過，加上若要比較高溫，是以「人工測站」為主，因此以嚴謹科學基礎來說，較無參考性。

張竣堯說，若以台北氣象站來說，今天高溫30.4度，從1897年以來設站以來，排在歷年2月的12名，因此今天天氣就是熱，但尚不到極端熱。

中央氣象署今天傍晚發布濃霧特報，今、明天，馬祖、金門及夜晚至清晨的西半部地區，易有局部霧或低雲影響能見度，目前馬祖及金門已出現能見度不足200公尺現象。

天氣型態方面，張竣堯指出，明、後天多雲到晴為主，僅東半部、恆春半島零星短暫陣雨。周四起，鋒面通過，加上東北季風增強，白天仍溫暖舒適，估周四下半天明顯轉涼。

周五至下周一，因東北季風影響，北部、東半部地區為主要雨區，中南部山區也有零星飄雨，其他地區多雲到晴。

周六元宵節，降雨以迎風面的北部、東半部地區為主；中南部山區雲多、零星飄雨，平地則多雲到晴。

溫度方面，明、後天各地暖熱，北部、東半部高溫26至28度，中南部有機會達32度以上，近山區可能再高1至2度。周四北部、東半部高溫有機會26至27度，但入夜後溫度一路下降至15至16度。周五後，北部、東半部15至22度。

東北季風 氣象署 馬祖 高溫

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