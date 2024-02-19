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嚴重型氣喘發作頻率高又嚴重 健保擴大生物製劑給付

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
健保署本月擴大給付，針對12歲以上嗜伊紅性白血球型嚴重氣喘患者，新增可同時抑制氣喘主要細胞激素的生物製劑。本報資料照片
健保署本月擴大給付，針對12歲以上嗜伊紅性白血球型嚴重氣喘患者，新增可同時抑制氣喘主要細胞激素的生物製劑。本報資料照片

嚴重型氣喘患者占所有氣喘人數的5%至10%，一名深受氣喘所苦的女性慢性鼻竇炎合併鼻息肉，自費使用針對第二型氣喘的生物製劑後，症狀獲得改善；衛福部健保署本月擴大給付，針對12歲以上嗜伊紅性白血球型嚴重氣喘患者，新增可同時抑制氣喘主要細胞激素的生物製劑，能顯著降低氣喘惡化、改善肺功能及呼吸道共病。

在台灣，幼兒與青少年氣喘盛行率約15%，成人盛行率則為10% ；其中嚴重型氣喘患者，占所有氣喘人數的5%至10%之間 ，嚴重型氣喘患者發作頻率和症狀都更嚴重，會使肺功能快速下降，進而影響患者睡眠障礙、焦慮憂鬱等問題。

一位深受氣喘所苦的女性同時具有慢性鼻竇炎合併鼻息肉的問題，即使使用高劑量吸入型類固醇與其他附加藥物，甚至是口服類固醇，氣喘與鼻息肉疾病的相關症狀仍舊無法獲得控制，連耳鼻喉科醫師都不敢幫她動刀，自費使用針對第二型氣喘的生物製劑3年後，不僅氣喘獲得控制，慢性鼻竇炎、鼻息肉症狀等同時獲得改善，持續監測肺功能也有顯著進步。

林口長庚醫院胸腔內科系呼吸道疾病科主任張博瑞說，嚴重型氣喘患者患者即使用高劑量吸入性類固醇、長效吸入型乙二型交感神經刺激劑、長效型抗膽鹼劑，仍有高達3成左右症狀無法獲得控制或仍經歷急性惡化，部分患者需要長期使用口服類固醇，但也同時增加肥胖、骨鬆、糖尿病等副作用風險。

張博瑞指出，氣喘分為由第二型氣喘及非第二型氣喘，有超過半數患者屬於第二型氣喘，若未積極處置，將成為嚴重型氣喘難以控制的重要關鍵因素，目前台灣健保核准用於治療第二型嚴重氣喘的生物製劑包括anti-IgE、anti-IL-5 以及剛通過健保給付，同時阻斷IL-4、IL-13 的生物製劑。

張博瑞說，本月1日新通過健保擴大給付的生物製劑，可以同時阻斷IL-4、IL-13等，引起第二型氣喘的重要細胞激素，有效降低氣喘惡化與改善肺功能，對嚴重型氣喘患者帶來治療的新契機，對於免疫系統發炎的共病同樣具有效用，若有上述情況的重度氣喘患者，可與醫師討論是否能申請使用針對第二型氣喘生物製劑；至於已使用現有生物製劑但疾病控制效果不佳者，有不同機轉的藥物被給付，患者也可與醫師詳細討論更多治療可能性。

張博瑞表示，長期使用類固醇，可能帶來血糖、血脂增加，以及腸胃道副作用等，清純其患者也可能影響發育，本次擴大生物製劑給付對象至12歲以上患者，對於正在生長發育時期的青少年而言，幫助更深遠，將病情穩定控制，對於心理健康的促進也有莫大幫助。

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