相隔1年多台灣再現本土麻疹監控199人 36歲中和男確診住院中

疾管署今公布今年首例麻疹確診病例。新北衛生局指出，2月17日接獲通報，中和區一名36歲男性2月12日發燒、15日發燒持續且臉部出現紅疹再度就醫確診，目前住院治療。衛生局指出，該患者無出國史，除在傳染期2月11日下午2點至3點半曾去過藏壽司（竹北文興店），未有其他公共場合足跡。

衛生局說，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，目前已掌握接觸者共199人，包含家戶6人及醫院193人，均無疑似症狀，將持續追蹤接觸者健康情形。據疾管署監測資料顯示，最近一例麻疹本土病例為2022年9月確診，而近年全球麻疹疫情上升，尤其歐洲區報告逾5.8萬例，2023年比2022年增62倍，衛生局呼籲如欲前往流行地區，民眾可於出發前2周至亞東醫院、台北慈濟醫院「旅遊醫學門診」評估自費疫苗接種。

另外，出入醫院或人潮密集之公共場所應戴口罩以降低被感染的風險；若曾與確診個案接觸的民眾，請留意自身健康18至21天，如有發燒、紅疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽等疑似症狀，務必戴上口罩儘速就醫，並告知醫師相關接觸史，並籲請醫師提高警覺，於病人就醫時，應詳實詢問旅遊史及接觸史等TOCC相關資訊，若發現麻疹疑似個案，應立即通報。

此外，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒及滿5歲至入國小前幼童，請盡速至衛生所或預防接種合約院所完成麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)接種，設籍新北6個月以上未滿1歲嬰幼兒，如欲前往麻疹流行地區，可至29區衛生所評估，免費提前接種1劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR0)。