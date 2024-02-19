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解決漁港泊位不足問題 無漁業證照漁船停泊漁港要收費
我國漁船停泊國內漁港免收使用管理費，但近年屢有長期未作業漁船滯留漁港占用泊位，漁業署今天發布修正「農業部主管漁港基本設施使用管理費收費類目及費率」，針對未具有效漁業證照的漁船停泊漁港開始收費，同時推動老舊漁船限期自行解體延長汰建新船期限，以解決第一類漁港泊位不足問題。
漁業署說明，由於近年屢有長期未作業漁船滯留漁港占用泊位，影響作業漁船停泊及漁港調度，本次修正收費類目及費率除了針對未具有效漁業證照的漁船要收費，對於漁船以外的船舶，如遊艇、小船、客船、貨船、工作船等均維持先前收費標準。
同時也推動老舊漁船限期自行解體延長汰建新船期限，漁業署說，為減少老舊漁船占用泊位，並提供船主有更充裕時間規畫漁船汰舊換新期程，去年修正「漁船建造許可及漁業證照核發準則」，從112至114年延長建新船年限。
112年由原本3年延長為15年、113年延長為12年，114年延長為9年，115年後恢復為3年，大幅增加漁民經營漁業彈性，以解決烏石、南方澳、正濱、八斗子、新竹、梧棲、安平、前鎮及東港鹽埔漁港等9處第一類漁港泊位不足問題，使漁港提供作業漁船足夠停泊空間。
漁業署呼籲，漁船的漁業執照應保持有效狀態，至於短期內無經營漁業需求的業者，應盡快申請漁船解體，不僅可享有延長汰建年限，也可免繳交漁港使用管理費，可讓漁港使用空間更具彈性，以提供作業漁船充裕停泊空間，讓漁港功能發揮最大效能。
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