衛福部10家部屬醫院今與台大簽意向書 台大院長吳明賢這樣說

衛福部10家部屬醫院，今正式與台大醫院簽署醫療合作意向書。衛福部醫福會執行長林慶豐表示，台大醫療體系涵蓋全國城市及偏鄉，治療國內外的許多急重難症，無論在臨床醫療及教學及醫院管理上均為第一把交椅，透過簽署合作意向書讓雙方發揮綜效達到共好與共贏。

今日上午在衛福部主秘張雍敏見證下，衛福部醫福會執行長林慶豐特率副執行長王裕煒等，以及部屬基隆、台北、桃園、苗栗、彰化、嘉義、朴子等醫院，與樂生、八里及桃園療養院等10家醫院院長及副院長，與台大醫院院長吳明賢簽署醫療合作意向書，雙方合作範圍包括醫療、教學及研究等合作。

林慶豐說，台大醫院是全國首屈一指的龍頭醫院，旗下醫療體系包括台大總院、兒童醫院、金山分院、北護分院、新竹台大分院、雲林分院及癌醫中心分院。

吳明賢說，今是開春後該院最重要的時刻，透過合作在現有基礎上未來更提升台大醫院醫療資源與人力支援部醫共同延伸服務，至偏鄉與離島等資源不足的地區，而部所屬26家醫院，其中部分位於較偏鄉離島地區或為醫療資源缺乏和特殊功能精神專科醫院，以提供民眾在地醫療需求，減少就醫奔波或後送之苦。