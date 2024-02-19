聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康名人堂／增加醫療投資 可從調漲菸捐著手

聯合報／ 洪子仁／醫務管理學會理事長、新光醫院副院長

全民健保將在2025年邁入30周年。與過去傳統醫療服務相比，現在醫療環境全然不同，多元新興醫療科技如雨後春筍，標靶治療、伴隨式診斷、核酸藥物、細胞及基因治療等新療法、新科技，讓過去被視為絕症的疾病，有機會被治癒；也讓原本就能被治癒的疾病，縮短療程並加快康復，如治療白內障過去要住院，現在術後可以直接返家。

台灣醫療體系持續惡化

醫療進步帶來讓人欣慰的成就，歷經30年，我們也無法忽視台灣曾經享譽全球的醫療體系正持續惡化的事實，低薪、過勞、五大皆空，導致台灣雖然有全世界覆蓋率最高的健保，但無法為民眾帶來更健康、更幸福的生活，目前台灣國民平均餘命、新生兒死亡率等國民健康指標皆輸給日本、韓國、新加坡。

政策制定的目標最終為了人民福祉，健康福利政策應從目標往回推估，評估需要多少資源，再制定預算與計畫。我們希望改善醫護人員勞動條件、穩定供應民眾藥品、加速引進癌症與罕病新藥、醫院病床全開不降載、協助民眾解決肥胖與慢性疾病等問題，待確立各階段的目標後，再編列相應的資源。

菸害拖垮脆弱醫療財政

以人民為本，政府醫療支出應從成本思維邁向投資思維。健保總額成長遲滯，醫界巧婦難為無米之炊，增加健保財源，成為當務之急。

菸捐已14年未調漲，一包菸甚至比一個便當還便宜，國內菸價也低於日、韓等其他先進國家。而菸品百害無益，不僅造成慢性疾病、增加醫療成本，菸害所帶來的外部成本更是巨大，每年因菸害所造成經濟損失達1858億元。菸害拖垮本就脆弱的醫療財政，加重醫療人員工作量。

是時候正確反映菸害所造成的外部成本，勿讓醫療費用再為菸品造成的疾病買單，也避免年輕人輕易取得便宜的菸品，健康政策上可從調漲菸捐著手。

調漲菸捐強化控菸效果

根據中經院112年度菸品健康福利捐調漲研究案推估，每包香菸調漲5元菸捐，每年就可以為政府增加90億元以上的收入。不但能夠為醫療投資增加財源，也能強化控菸效果，降低菸害所帶來的外部成本，讓醫療的有限資源獲得最大化的有效使用。

先節流後開源，終究無法引導人民邁向幸福生活，目前醫療機構難以改善醫護人員的工作環境，無助人才保留與吸引新血，同時也造成引進新藥與新科技的速度緩慢，讓無數病友只能苦等渺茫的生存希望，可說是滿盤皆輸。為了讓健保有相對應的資源，政府除增加政府公務預算、調漲健保費率外，也應考慮調漲菸捐。

健保 調漲

延伸閱讀

誇陳時中「部長好酒量」陳世瑀收賄才判刑定讞 申領健保費又有罪

在「賀瓏夜夜秀」被嘲諷模仿的陳俊翰病逝！律師高考榜首、密西根法學博士…罕病人生超勵志

陳俊翰病逝／台版「非常律師」 首位罕病SMA律師陳俊翰獲美法學博士

春節海外旅遊就醫返台可申請健保核退 需要單據一次看

相關新聞

「霧擾模式」開啟！上半周暖如夏、元宵節北東偏涼 一圖看變天時間點

周三前各地暖熱，中南部上看30度。周四前，金門、馬祖及西半部地區夜晚清晨，易有霧或低雲影響能見度；中央氣象署臉書形容「開...

國人住院輸血率 超過美3倍

國人捐血率為全球第一，去年達百分之八點○八，創下歷史新高，卻仍常見缺血窘境，血液基金會預計二○二七年捐血、用血將黃金交叉...

X疾病爆發！世衛喊這是時間早晚問題 羅一鈞曝三大新型病毒

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom）上周在杜拜舉行的世界政府峰會上表示，「X疾病」（Dis...

研究發現 癌友輸血 復發、轉移率高

血不夠用，台灣經常鬧血荒，專家認為，能不輸血是最好的，研究證實，與沒有輸過血的癌友相較，血液中存有其他人血的患者，長期復...

17年未調整 台灣領空「過路費」擬調漲

台北飛航情報區目前針對過境航班收取每架次一萬元的「過境航路服務費」，俗稱「過路費」。交通部民航局指出，因該費率近十七年未...

健康名人堂／增加醫療投資 可從調漲菸捐著手

全民健保將在2025年邁入30周年。與過去傳統醫療服務相比，現在醫療環境全然不同，多元新興醫療科技如雨後春筍，標靶治療、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。