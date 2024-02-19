健康名人堂／增加醫療投資 可從調漲菸捐著手

全民健保將在2025年邁入30周年。與過去傳統醫療服務相比，現在醫療環境全然不同，多元新興醫療科技如雨後春筍，標靶治療、伴隨式診斷、核酸藥物、細胞及基因治療等新療法、新科技，讓過去被視為絕症的疾病，有機會被治癒；也讓原本就能被治癒的疾病，縮短療程並加快康復，如治療白內障過去要住院，現在術後可以直接返家。

台灣醫療體系持續惡化

醫療進步帶來讓人欣慰的成就，歷經30年，我們也無法忽視台灣曾經享譽全球的醫療體系正持續惡化的事實，低薪、過勞、五大皆空，導致台灣雖然有全世界覆蓋率最高的健保，但無法為民眾帶來更健康、更幸福的生活，目前台灣國民平均餘命、新生兒死亡率等國民健康指標皆輸給日本、韓國、新加坡。

政策制定的目標最終為了人民福祉，健康福利政策應從目標往回推估，評估需要多少資源，再制定預算與計畫。我們希望改善醫護人員勞動條件、穩定供應民眾藥品、加速引進癌症與罕病新藥、醫院病床全開不降載、協助民眾解決肥胖與慢性疾病等問題，待確立各階段的目標後，再編列相應的資源。

菸害拖垮脆弱醫療財政

以人民為本，政府醫療支出應從成本思維邁向投資思維。健保總額成長遲滯，醫界巧婦難為無米之炊，增加健保財源，成為當務之急。

菸捐已14年未調漲，一包菸甚至比一個便當還便宜，國內菸價也低於日、韓等其他先進國家。而菸品百害無益，不僅造成慢性疾病、增加醫療成本，菸害所帶來的外部成本更是巨大，每年因菸害所造成經濟損失達1858億元。菸害拖垮本就脆弱的醫療財政，加重醫療人員工作量。

是時候正確反映菸害所造成的外部成本，勿讓醫療費用再為菸品造成的疾病買單，也避免年輕人輕易取得便宜的菸品，健康政策上可從調漲菸捐著手。

調漲菸捐強化控菸效果

根據中經院112年度菸品健康福利捐調漲研究案推估，每包香菸調漲5元菸捐，每年就可以為政府增加90億元以上的收入。不但能夠為醫療投資增加財源，也能強化控菸效果，降低菸害所帶來的外部成本，讓醫療的有限資源獲得最大化的有效使用。

先節流後開源，終究無法引導人民邁向幸福生活，目前醫療機構難以改善醫護人員的工作環境，無助人才保留與吸引新血，同時也造成引進新藥與新科技的速度緩慢，讓無數病友只能苦等渺茫的生存希望，可說是滿盤皆輸。為了讓健保有相對應的資源，政府除增加政府公務預算、調漲健保費率外，也應考慮調漲菸捐。