好天氣至周三 周五起氣溫逐日下降

受東南風到偏南風環境影響，今天各地多為偏暖的天氣型態，晴朗穩定的天氣將在周四傍晚，隨東北季風增強轉為濕涼，且氣溫逐日下降，最冷的時間點將落在27日前後，高溫將相差12度左右，預計東北季風將影響至3月初。

全台持續多雲到晴，僅迎風面東半部沿岸有零星短暫雨，中北部山區周二、三午後有零星短暫雨，北部最高溫達29度，中部及東部30度，南部甚至上看32度，直到周三，白天依舊偏暖。周四起，鋒面逐漸南下，北部雲量增多，白天雖然感受溫暖，但入夜後東北季風增強，北部及西半部將有零星短暫雨，全台氣溫也將下降。