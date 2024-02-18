好天氣至周三 周五起氣溫逐日下降
受東南風到偏南風環境影響，今天各地多為偏暖的天氣型態，晴朗穩定的天氣將在周四傍晚，隨東北季風增強轉為濕涼，且氣溫逐日下降，最冷的時間點將落在27日前後，高溫將相差12度左右，預計東北季風將影響至3月初。
全台持續多雲到晴，僅迎風面東半部沿岸有零星短暫雨，中北部山區周二、三午後有零星短暫雨，北部最高溫達29度，中部及東部30度，南部甚至上看32度，直到周三，白天依舊偏暖。周四起，鋒面逐漸南下，北部雲量增多，白天雖然感受溫暖，但入夜後東北季風增強，北部及西半部將有零星短暫雨，全台氣溫也將下降。
這波東北季風強度可能達冷氣團等級，27日前後最冷，屆時北部地區低溫約12度、中部14度、南部也只有16度左右，並將影響至3月初。
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