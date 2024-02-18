快訊

文組畢業只能領低薪？ 網點名「1科系」賺翻：年薪穩破百萬

「機退2.0」害吞四紅單…屋主怨騎樓使照是停車位「合法」 卻遭誤開單

自貶官方身分？唐鳳被指不願以部長名義參與IGF 數位部這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

30歲女性2年沒性愛卻罹患「梅毒+菜花」醫曝罹病原因

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
顧芳瑜提醒，即使確診了還是建議病人一定要施打HPV疫苗，因為HPV病毒在女性身上還有可能演變成子宮頸癌。示意圖／本報資料照
顧芳瑜提醒，即使確診了還是建議病人一定要施打HPV疫苗，因為HPV病毒在女性身上還有可能演變成子宮頸癌。示意圖／本報資料照

有位30多歲的女性因為私密處長了東西前往就醫，確診出性病「菜花合併梅毒」，但她上一次發生性行為已是2年前。泌尿科醫師指出，病毒的潛伏期比我們想像中來的長，且容易在人體免疫低下時發病，要預防HPV病毒最好的方式還是得趕緊施打疫苗

菜花是由HPV病毒所引起的疾病，通常藉由人與人之間的直接接觸傳染，如性交或肛交等等。泌尿科醫師顧芳瑜分享，日前門診有幾位女性個案，都是因為覺得私密處長了東西而來，檢查後發現陰道口布滿了凸起物，這相當典型的菜花。

「有位30多歲女性個案不太一樣。」顧芳瑜說，大部分的病患其實在看診之前心中已經有個底，但是還是希望醫師可以確認，但這位30多歲女性自述已近2年沒有性行為，且上一次性行為是跟前男友，都已經是好久以前的事。

顧芳瑜表示，這名30歲個案未曾想自己會罹患性病，即使真的是因為這位「好久以前的前男友」而染病，為何會隔了那麼久才發病，最近才比較有空，想要處理手上冒出「不會癢、不會痛」的紅點，一檢查就發現是典型的梅毒第二期症狀。

最後這位女性經過全面檢查後確定是菜花合併梅毒。顧芳瑜說，這2年她的確沒有任何性接觸，卻還是得到了；這個就是性傳染病討人厭的地方，它有所謂的「潛伏期」，也就是不會得到後馬上就發作，而是在免疫力低下的時候才發生。

「HPV病毒最好的預防方式就是打疫苗。」顧芳瑜提醒，即使確診了還是建議病人一定要施打HPV疫苗，因為HPV病毒在女性身上還有可能演變成子宮頸癌；而且根據目前的研究，人的一生中，就80%的機會有可能得到HPV。

顧芳瑜強調，無論是否為單一性伴侶，HPV病毒都有可能藉由性接觸、公共場所，甚至同事的滑鼠間接得到。且今年台北市國中男生有一項新的福利措施就是2024年台北市將提供2022年入學國中男生公費9價HPV疫苗，因此除了國中女生之外，未來的國中男生也能接受到疫苗的保護，希望類似政策可以擴及到其他縣市。

HPV 疫苗 菜花

延伸閱讀

春節後疫苗打氣回升 羅一鈞：新冠疫情第2波高峰仍「不容小覷」

餐廳老闆與人妻5個月性愛上百回 承諾賠綠帽夫500萬賴不了

哪國人性伴侶最多？成人網站調查：台人平均6.6位 性伴侶最多的是「這國」

成人網站調查「台人平均擁6.6名性伴侶」 婦科醫示警：染HPV風險逾9成

相關新聞

30歲女性2年沒性愛卻罹患「梅毒+菜花」醫曝罹病原因

有位30多歲的女性因為私密處長了東西前往就醫，確診出性病「菜花合併梅毒」，但她上一次發生性行為已是2年前。泌尿科醫師指出...

要變天！好天氣飆30度只到這日 北台灣高溫剩「1字頭」元宵節偏涼

交通部中央氣象署今天表示，21日之前天氣穩定，中南部高溫可達攝氏30度；22日下半天起至24日元宵節、25日北部及東半部...

不只台北燈節才有 台灣燈會最強女鬼「陳守娘」 都出自他手

台北燈節的「眾神保庇（龍）平安」作品遭指造型太嚇人而爆紅，連大陸網友也在微博熱議。創作者先泰工藝社周師傅今天再在臉書粉專...

自體免疫疾病「皮肌炎」 未及早治療恐侵犯全身器官

印度知名童星蘇哈尼．巴特納加（Suhani Bhatnagar）於16日病逝。醫生說明，她罹患的「皮肌炎」為自體免疫疾病...

南投燈會重頭戲馬來貘無人機秀喊卡 民航局：與申請不符

南投燈會原定17日、18日晚間規畫無人機展演，南投縣政府前晚突然公告表示，大受好評的馬來貘主題無人機群飛秀，日因交通部民...

南投燈會無人機表演突喊停 民航局：機器與申請不符

南投燈會無人機展演因民航局檢查而取消，民航局今天說，活動使用的無人機與展演單位申請時所提出的不同，展演用無人機必須與申請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。