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自體免疫疾病「皮肌炎」 未及早治療恐侵犯全身器官

中央社／ 台北18日電
印度知名童星蘇哈尼．巴特納加於16日病逝。醫生說明，她罹患的「皮肌炎」為自體免疫疾病，初期症狀常只有皮膚疹、關節炎，若未及早治療，恐侵犯全身器官。圖／截取自Suhani Bhatnagar Instagram
印度知名童星蘇哈尼．巴特納加於16日病逝。醫生說明，她罹患的「皮肌炎」為自體免疫疾病，初期症狀常只有皮膚疹、關節炎，若未及早治療，恐侵犯全身器官。圖／截取自Suhani Bhatnagar Instagram

印度知名童星蘇哈尼．巴特納加（Suhani Bhatnagar）於16日病逝。醫生說明，她罹患的「皮肌炎」為自體免疫疾病，初期症狀常只有皮膚疹、關節炎，若未及早治療，恐侵犯全身器官

「今日印度」（India Today）報導，蘇哈尼．巴特納加16日在德里過世。她於2016年在其電影處女作「我和我的冠軍女兒」中飾演二女兒「芭碧塔」（Babita Kumari Phogat），因此打開知名度。

蘇哈尼的父親告訴媒體，2個月前，蘇哈尼的手開始腫脹，起先她被認為並無大礙，但腫脹逐漸擴散到全身；大約11天前，才經檢查發現她罹患「皮肌炎」（dermatomyositis）。但接受類固醇治療後，她的免疫力急遽下降，又在醫院感染病毒，造成肺部功能減弱。2月16日晚間，蘇哈尼被宣告不治。

中國醫藥大學附設醫院風濕免疫科主任陳得源說明，「皮肌炎」是一種會侵犯全身器官的自體免疫疾病，在台灣列為重大傷病，全台約有上千人罹患，其中又以女性較多，約為男性患者的2倍。好發年齡廣泛，有16歲以下發病的幼年型，成人則多在30到50歲間發病。

陳得源表示，發病時，常會攻擊皮膚，引起臉部、前胸、耳朵、關節等處皮膚表面有紅疹；也會攻擊肌肉引起發炎，導致爬樓梯、穿脫衣物時感到無力；有部分人還會引起關節發炎，手部關節尤其常見。

陳得源指出，有些患者僅以皮膚疹、肌肉關節發炎為主，沒有明顯肌肉無力表現，就需要皮膚科等其他專科醫師提高警覺進行轉介，以利早期診斷治療；最怕的就是會攻擊內臟，尤其若肺部遭到攻擊，恐引起「間質性肺病變」，導致肺部氣體交換功能降低，此時患者就容易喘、甚至可能產生肺部發炎。

陳得源說，有一小部分病患病況來勢洶洶，很快就侵犯到內臟器官甚至肺臟，若沒有很快用藥物積極治療，發病6到12週，就可能造成肺臟嚴重發炎，很快就會呼吸衰竭死亡。此外，若50歲以上才發病，則有可能合併腫瘤、癌症，如乳癌、大腸癌、肺癌等。

皮肌炎如何診斷，陳得源指出，抽血檢驗自體抗體，就可以找出病因，且有助警覺是否有合併內臟、肺部、腫瘤等病變。

治療上，陳得源說，初期仍以類固醇為主，效果快又好，但為避免長期用類固醇導致免疫下降，若病情較慢、內臟器官侵犯少，會用較低劑量類固醇，加上免疫調節藥物、免疫抑制劑，即可達到加乘效果；不過多數患者都需要終生服藥，「就像高血壓、糖尿病，需要長期控制，跟它相處一輩子」。

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