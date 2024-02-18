年後零食難忌口 國健署：不健康飲食易罹患代謝症候群

春節連假剛過，緊接著元宵節將至，過年時正餐以外的零食都成為身體的負擔。衛福部國健署提醒，不健康飲食是「代謝症候群」的危險因子，若又有腰粗、肥胖、吸菸、不運動等情形風險更大，罹患代謝症候群後心血管疾病、糖尿病、高血壓、高血脂的風險，比一般民眾高出2至6倍。年後趕緊確認自己5項指標中，是否有超過3項吻合，得趕緊尋求專業醫療協助。

代謝症候群是血壓、血脂、血糖和腰圍異常的危險訊號，屬於疾病早期階段。依據國民健康署2017至2020年國民營養健康調查，20至64歲民眾代謝症候群盛行率為24.8%，相當於4人當中就有1人罹患代謝症候群，男性的盛行率30.4%高於女性的19.7%。

國健署指出，罹患代謝症候群的病人後續發生心血管疾病、糖尿病、高血壓、高血脂的風險，比一般民眾高出2至6倍，因此由醫師找出健康檢查數值異常民眾，幫助民眾掌握代謝症候群的危險因子腰粗、肥胖、吸菸、不運動、不健康飲食，教會病人疾病自我管理的方法，是控制疾病進展的重要關鍵。

國人平日飲食豐盛，不見的過年期間會更加大魚大肉，但閒暇時的吃零食的機會就會增加，不健康的飲食是代謝症候群中相當重要的危險因子，過完年民眾可以檢和自己是否符合代謝症候群5項指標，一旦符合3項就屬於代謝症候群民眾。

代謝症候群5指標：

1.腹部肥胖：男性的腰圍≧90cm、女性腰圍≧80cm

2.血壓偏高：收縮壓≧130mmHg或舒張壓≧85mmHg

3.空腹血糖偏高：空腹血糖值≧100mg/dL

4.空腹三酸甘油酯偏高：≧150mg/dL

5.高密度脂蛋白膽固醇偏低：男性<40mg/dL、女性<50mg/dL

為了預防國人罹患代謝症候群，國健署與健保署共同推動防治計畫，至112年10月底，已有2100家診所、3500名醫師參與計畫，專業指導9萬7千名民眾管理健康，特別從病人個人的慢性病危險因子與病人共同討論，再提供專業指導。

國健署也提供5招自我預防。

第1招：聰明選、健康吃，運用「三低一高」健康飲食口訣，「低油、低糖、低鹽、高纖」。

第2招：站起來，減少久坐，一天至少運動30分鐘。

第3招：不吸菸、少喝酒。

第4招：轉移憂慮，適當發洩，如運動、聊天、閱讀、唱歌、寫日記、運用幽默感。改變對於事件的看法，正向思考，尋求家人朋友協助。如果前面的方法都嘗試過了，還是沒有用的話，建議勇於尋求醫師或臨床心理師的諮商協助。

第5招：做檢查，早發現，善用成人預防保健檢查。

國健署長吳昭軍表示，代謝症候群防治計畫的疾病管理重點有別於過往由醫師單方面建議或用藥，而是強化病人改善不健康生活型態，共同研議可行做法及訂定達成目標，提高民眾參與及改善疾病的成功率。

吳昭軍說，目前參與計畫的民眾超過5成已改善腰圍過粗或肥胖現象；有吸菸者管理後約3成自述已無吸菸，超過7成表示參加管理後更健康，且有近9成認為，醫師與專業人員衛教的內容對健康管理很有幫助。民眾可至各縣市衛生單位官網查詢合約院所，並經由醫師診斷後加入防治計畫。