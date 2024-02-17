陸港澳疫情監測退場…肺炎黴漿菌僅4例 這2種病毒最多

大陸呼吸道疾病疫情趨緩，疾管署針對中港澳有症狀旅客「定點監測、鼓勵採檢」措施，已在2月15日畫下句點。定點監測一共執行81天，累計採檢622人，其中流感病毒最多，占近4成。

疾管署去年考量大陸多種呼吸道病毒流行，因此自去年11月26日啟動在台北、桃園、台中及高雄4處國際機場入境，針對大陸、香港及澳門地區入境之有症狀（類流感）旅客，提供採檢。旅客可主動洽機場檢疫人員評估「自願性配合」採集鼻咽檢體。

疾管署發言人羅一鈞表示，由於大陸類流感疫情高峰已過，陸南、北方類流感就診率在今年1月初達高峰後已連續4周下降，流感以外之呼吸道病原體則呈低度流行。 因此「定點監測、鼓勵採檢」階段性任務已完成，自2月16日起取消該項措施。

截至今年2月15日止共採檢622人，241人陰性，檢體檢出以流感病毒240人（39%)、新冠病毒82人（13%）為主；其餘有腸病毒26人、鼻病毒18人等。至於先前外界憂心的肺炎黴漿菌則是4人；均無偵測出大陸新興或異常病原體。目前機場檢疫回歸例行發燒篩檢及各項例行檢疫措施。

另外，由於鄰近國家新冠疫情仍處高點，因此今年桃園國際機場、高雄國際機場及金門小三通港埠、馬祖小三通港埠等地，免費提供新冠家用快篩試劑予入（出）境旅客自由領取之措施，將延長執行至3月31日為止。

疾管署提醒，國際間呼吸道傳染病疫情仍處流行，國人旅途中應留意自身健康狀況，入境若有發燒或類似流感症狀，應主動告知機場、港口之檢疫人員，進行發燒篩檢及健康評估，入境後如有類流感等症狀持續或加劇等情形，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知旅遊史、接觸史等供醫師評估及診斷，除保護自己，亦保護同住親友健康安全。