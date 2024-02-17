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玉山瑞雪美景民眾搶拍 玉山氣象站：雪況近幾年最佳

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
攝影達人曾國根也在番路鄉仁義潭壩堤，拍攝玉山積雪黃昏夕陽光影，有如金礦山的美景。圖／曾國根提供
攝影達人曾國根也在番路鄉仁義潭壩堤，拍攝玉山積雪黃昏夕陽光影，有如金礦山的美景。圖／曾國根提供

大陸冷氣團影響，玉山主峰過年降雪，春節結束玉山仍低溫濕氣重，白雪至今未消融，玉山腳下的嘉義平地就能遠眺玉山雪景，重現台灣美術巨擘陳澄波「玉山積雪」作品美景，瑞雪兆豐年，吸引攝影愛好者及民眾搶拍。

玉山雪景還能持續多久？「今年玉山雪況是近幾年最好的一次！」玉山氣象站說，降雪需水氣、濕度及溫度三天氣條件配合，過年玉山積雪，還未全部消融，夜間降到零度以下，積雪逐漸消融，預估雪況可維持一周，在嘉義縣市平地空曠處，可遠眺海拔3952公尺的玉山積雪美景。

嘉義攝影家黃威雄醫師，巧思拍攝最高峰玉山積雪、嘉義最高大樓福容飯店、以及插秧機同框美景，貼社群網站「嘉義之美」，網友大讚。另攝影達人曾國根也在番路鄉仁義潭壩堤，拍攝玉山積雪黃昏夕陽光影，有如金礦山的美景。

黃威雄說，玉山瑞雪照片，包括瑞雪、觀光產業、在地農業的意象，希望新的一年，嘉義縣市能在觀光與農漁產業，萬事興龍！嘉義氣象站說，天氣暖和、晴空萬里，天空少水氣、無霧霾，可以在空曠處遠眺玉山積雪，冷鋒南下，最好的觀測時間在清晨時段。

嘉義攝影家黃威雄醫師，巧思拍攝最高峰玉山積雪、嘉義最高大樓福容飯店、以及插秧機同框美景。圖／黃威雄提供
嘉義攝影家黃威雄醫師，巧思拍攝最高峰玉山積雪、嘉義最高大樓福容飯店、以及插秧機同框美景。圖／黃威雄提供

低溫 嘉義 玉山 降雪

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