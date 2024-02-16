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「能坐就不要站？」專家說母湯並傳授兩招降低久坐危害

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
根據加拿大2020年研究，長時間久坐會增加各種身心健康危害。本報資料照片
根據加拿大2020年研究，長時間久坐會增加各種身心健康危害。本報資料照片

俗話說「能坐就不站，能躺就不坐。」這句話是對的嗎？衛福部國健署真相與闢謠專區提出這個疑問並說明。長時間「久坐」的族群要特別注意，根據加拿大2020年研究，長時間久坐會增加各種身心健康危害，但透過兩個方法可以在日常生活落實「能站、能動就不坐」的目標。

國健署指出，根據加拿大2020年研究，長時間久坐增加身心健康危害，包括認知功能不良、憂鬱、身體功能下降、失能、活動量不足及較差的生理健康1，還會增加心臟病、癌症和第2型糖尿病的風險；研究結果發現，每日久坐超過9小時者，與久坐不到7小時者相比，死亡風險增加22%。

如何降低久坐的危害？建議兩個策略：

1.控制坐的時間：從今天開始，注意自己的每日久坐時間（含上班、通勤、休閒時間），限制自己每日久坐時間不超過9小時。若上班時間長時間久坐，下班就建議選擇較為動態的休閒活動。

2.中斷久坐：盡可能在日常生活中增加起身活動次數，例如在辦公室起身拿影印文件、裝水、在家看電視，廣告期間起身動一動等，同樣可減少長時間久坐對健康的危害。

久坐 加拿大 風險

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