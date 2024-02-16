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清明節連假離島管制航線 下周一上午9時開放訂位

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1266架次，計11萬3226個座位數，並自2月19日下周一上午9時起開放訂位。示意圖。本報資料照片
交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1266架次，計11萬3226個座位數，並自2月19日下周一上午9時起開放訂位。示意圖。本報資料照片

今年清明節有4天連假，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1266架次，計11萬3226個座位數，並自2月19日下周一上午9時起開放訂位。

今年清明節假期自4月4日至4月7日4天，民航局規畫，4月3日至4月8日為航空疏運期，共計6天。

民航局說，清明節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規畫航班。

各航線運能提供方面，澎湖航線664架次、5萬5810個座位數；金門航線448架次、4萬6906個座位數；馬祖航線154架次、1萬0510個座位數；上述3離島航線（不含澎湖-金門航線）共計提供1266架次、11萬3226個座位數。民航局說，已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，此次清明節連假，於尖峰時段4月3日至4月5日台灣出發往離島方向，以及4月6日至4月8日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，以使有限之空運資源獲得更有效利用。

民航局說，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

此外，民航局說，提醒民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。

民航局 航線 馬祖

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